SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Next Drive
Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
0 comentários
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
821
Negociações com lucro:
653 (79.53%)
Negociações com perda:
168 (20.46%)
Melhor negociação:
137.94 USD
Pior negociação:
-148.23 USD
Lucro bruto:
1 849.78 USD (78 618 pips)
Perda bruta:
-1 944.20 USD (81 221 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (52.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
284.18 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
76.32%
Depósito máximo carregado:
33.44%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.18
Negociações longas:
452 (55.05%)
Negociações curtas:
369 (44.95%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.12 USD
Lucro médio:
2.83 USD
Perda média:
-11.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-411.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-411.64 USD (14)
Crescimento mensal:
-24.58%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
112.99 USD
Máximo:
528.55 USD (37.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.34% (528.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.51% (253.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 327
GBPCAD 115
NZDCAD 94
AUDCAD 65
GBPAUD 61
XAUUSD 54
GBPCHF 42
CADCHF 33
EURUSD 20
NZDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -312
GBPCAD -16
NZDCAD 27
AUDCAD 62
GBPAUD -4
XAUUSD 15
GBPCHF 33
CADCHF 71
EURUSD 12
NZDUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -17K
GBPCAD -734
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 1.5K
GBPAUD 144
XAUUSD 2.8K
GBPCHF 2.1K
CADCHF 2.4K
EURUSD 1.6K
NZDUSD 833
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +137.94 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +52.17 USD
Máxima perda consecutiva: -411.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.51 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Next Drive
33 USD por mês
-9%
0
0
USD
906
USD
27
97%
821
79%
76%
0.95
-0.12
USD
37%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.