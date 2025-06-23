SignauxSections
Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 -8%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
443
Bénéfice trades:
347 (78.32%)
Perte trades:
96 (21.67%)
Meilleure transaction:
52.09 USD
Pire transaction:
-148.23 USD
Bénéfice brut:
910.63 USD (35 896 pips)
Perte brute:
-989.17 USD (31 103 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (72.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
72.11 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
63.68%
Charge de dépôt maximale:
33.44%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
231 (52.14%)
Courts trades:
212 (47.86%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.62 USD
Perte moyenne:
-10.30 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-411.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-411.64 USD (14)
Croissance mensuelle:
-13.46%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
90.67 USD
Maximal:
412.06 USD (31.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.28% (414.00 USD)
Par fonds propres:
27.51% (253.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 256
XAUUSD 53
NZDCAD 33
GBPCHF 27
AUDCAD 24
EURUSD 20
GBPCAD 15
CADCHF 7
NZDUSD 6
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -250
XAUUSD 30
NZDCAD 22
GBPCHF 21
AUDCAD 11
EURUSD 12
GBPCAD 5
CADCHF 75
NZDUSD 7
GBPAUD -10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -4.4K
XAUUSD 4.3K
NZDCAD 1.5K
GBPCHF 961
AUDCAD -1K
EURUSD 1.6K
GBPCAD 908
CADCHF 1.9K
NZDUSD 421
GBPAUD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.09 USD
Pire transaction: -148 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +72.11 USD
Perte consécutive maximale: -411.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Aucun avis
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
