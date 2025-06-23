シグナルセクション
Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
レビュー0件
27週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
821
利益トレード:
653 (79.53%)
損失トレード:
168 (20.46%)
ベストトレード:
137.94 USD
最悪のトレード:
-148.23 USD
総利益:
1 849.78 USD (78 618 pips)
総損失:
-1 944.20 USD (81 221 pips)
最大連続の勝ち:
34 (52.17 USD)
最大連続利益:
284.18 USD (4)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
76.32%
最大入金額:
33.44%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.18
長いトレード:
452 (55.05%)
短いトレード:
369 (44.95%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.12 USD
平均利益:
2.83 USD
平均損失:
-11.57 USD
最大連続の負け:
14 (-411.64 USD)
最大連続損失:
-411.64 USD (14)
月間成長:
-24.58%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
112.99 USD
最大の:
528.55 USD (37.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.34% (528.96 USD)
エクイティによる:
27.51% (253.18 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 327
GBPCAD 115
NZDCAD 94
AUDCAD 65
GBPAUD 61
XAUUSD 54
GBPCHF 42
CADCHF 33
EURUSD 20
NZDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -312
GBPCAD -16
NZDCAD 27
AUDCAD 62
GBPAUD -4
XAUUSD 15
GBPCHF 33
CADCHF 71
EURUSD 12
NZDUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -17K
GBPCAD -734
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 1.5K
GBPAUD 144
XAUUSD 2.8K
GBPCHF 2.1K
CADCHF 2.4K
EURUSD 1.6K
NZDUSD 833
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +137.94 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +52.17 USD
最大連続損失: -411.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.51 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
レビューなし
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Next Drive
33 USD/月
-9%
0
0
USD
906
USD
27
97%
821
79%
76%
0.95
-0.12
USD
37%
1:500
コピー

