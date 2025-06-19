SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Five percent month
Willians Gomes Dos Santos

Five percent month

Willians Gomes Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
XMGlobal-Real 13
1:25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
538 (90.72%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (9.27%)
En iyi işlem:
25.82 EUR
En kötü işlem:
-54.14 EUR
Brüt kâr:
854.71 EUR (198 952 pips)
Brüt zarar:
-266.34 EUR (46 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
109 (131.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.61 EUR (109)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
82.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
164 (27.66%)
Satış işlemleri:
429 (72.34%)
Kâr faktörü:
3.21
Beklenen getiri:
0.99 EUR
Ortalama kâr:
1.59 EUR
Ortalama zarar:
-4.84 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-149.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-149.06 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.31%
Yıllık tahmin:
88.75%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
149.06 EUR (28.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (149.06 EUR)
Varlığa göre:
17.61% (395.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYmicro 102
CADJPYmicro 62
EURAUDmicro 55
EURUSDmicro 52
AUDJPYmicro 44
AUDUSDmicro 37
GBPUSDmicro 37
USDCADmicro 37
AUDCADmicro 33
USDCHFmicro 29
NZDCADmicro 24
EURJPYmicro 20
CADCHFmicro 17
AUDCHFmicro 17
EURGBPmicro 15
AUDNZDmicro 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYmicro 86
CADJPYmicro 67
EURAUDmicro 73
EURUSDmicro 89
AUDJPYmicro 31
AUDUSDmicro 73
GBPUSDmicro 98
USDCADmicro 48
AUDCADmicro 39
USDCHFmicro 69
NZDCADmicro 36
EURJPYmicro -145
CADCHFmicro 28
AUDCHFmicro 34
EURGBPmicro 37
AUDNZDmicro 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYmicro 32K
CADJPYmicro 19K
EURAUDmicro 17K
EURUSDmicro 14K
AUDJPYmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
GBPUSDmicro 12K
USDCADmicro 11K
AUDCADmicro 8.9K
USDCHFmicro 8K
NZDCADmicro 7K
EURJPYmicro -10K
CADCHFmicro 4.2K
AUDCHFmicro 4.2K
EURGBPmicro 4.2K
AUDNZDmicro 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.82 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 109
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +131.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -149.06 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Para ter um estilo conservador, a ideia é ganhos poucos mas com constância. São pequenos lotes mas com o objetivo de ganhos monetários de minino 5%.

A estratégia não utiliza stop loss, e garante o fechamento da ordem sempre positivo. junte-se ao nosso equipamento e venha garantir um futuro promissor e independência financeira.

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Five percent month
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
2.3K
EUR
29
99%
593
90%
100%
3.20
0.99
EUR
18%
1:25
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.