- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
593
Kârla kapanan işlemler:
538 (90.72%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (9.27%)
En iyi işlem:
25.82 EUR
En kötü işlem:
-54.14 EUR
Brüt kâr:
854.71 EUR (198 952 pips)
Brüt zarar:
-266.34 EUR (46 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
109 (131.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
131.61 EUR (109)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
82.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.95
Alış işlemleri:
164 (27.66%)
Satış işlemleri:
429 (72.34%)
Kâr faktörü:
3.21
Beklenen getiri:
0.99 EUR
Ortalama kâr:
1.59 EUR
Ortalama zarar:
-4.84 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-149.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-149.06 EUR (5)
Aylık büyüme:
7.31%
Yıllık tahmin:
88.75%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
149.06 EUR (28.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.43% (149.06 EUR)
Varlığa göre:
17.61% (395.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPYmicro
|102
|CADJPYmicro
|62
|EURAUDmicro
|55
|EURUSDmicro
|52
|AUDJPYmicro
|44
|AUDUSDmicro
|37
|GBPUSDmicro
|37
|USDCADmicro
|37
|AUDCADmicro
|33
|USDCHFmicro
|29
|NZDCADmicro
|24
|EURJPYmicro
|20
|CADCHFmicro
|17
|AUDCHFmicro
|17
|EURGBPmicro
|15
|AUDNZDmicro
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPYmicro
|86
|CADJPYmicro
|67
|EURAUDmicro
|73
|EURUSDmicro
|89
|AUDJPYmicro
|31
|AUDUSDmicro
|73
|GBPUSDmicro
|98
|USDCADmicro
|48
|AUDCADmicro
|39
|USDCHFmicro
|69
|NZDCADmicro
|36
|EURJPYmicro
|-145
|CADCHFmicro
|28
|AUDCHFmicro
|34
|EURGBPmicro
|37
|AUDNZDmicro
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPYmicro
|32K
|CADJPYmicro
|19K
|EURAUDmicro
|17K
|EURUSDmicro
|14K
|AUDJPYmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|GBPUSDmicro
|12K
|USDCADmicro
|11K
|AUDCADmicro
|8.9K
|USDCHFmicro
|8K
|NZDCADmicro
|7K
|EURJPYmicro
|-10K
|CADCHFmicro
|4.2K
|AUDCHFmicro
|4.2K
|EURGBPmicro
|4.2K
|AUDNZDmicro
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.82 EUR
En kötü işlem: -54 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 109
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +131.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -149.06 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Para ter um estilo conservador, a ideia é ganhos poucos mas com constância. São pequenos lotes mas com o objetivo de ganhos monetários de minino 5%.
A estratégia não utiliza stop loss, e garante o fechamento da ordem sempre positivo. junte-se ao nosso equipamento e venha garantir um futuro promissor e independência financeira.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
29
99%
593
90%
100%
3.20
0.99
EUR
EUR
18%
1:25