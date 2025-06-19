SegnaliSezioni
Willians Gomes Dos Santos

Five percent month

Willians Gomes Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 57%
XMGlobal-Real 13
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
538 (90.72%)
Loss Trade:
55 (9.27%)
Best Trade:
25.82 EUR
Worst Trade:
-54.14 EUR
Profitto lordo:
854.71 EUR (198 952 pips)
Perdita lorda:
-266.34 EUR (46 683 pips)
Vincite massime consecutive:
109 (131.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.61 EUR (109)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.28%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
164 (27.66%)
Short Trade:
429 (72.34%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
0.99 EUR
Profitto medio:
1.59 EUR
Perdita media:
-4.84 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-149.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-149.06 EUR (5)
Crescita mensile:
7.93%
Previsione annuale:
96.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
149.06 EUR (28.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (149.06 EUR)
Per equità:
17.61% (395.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYmicro 102
CADJPYmicro 62
EURAUDmicro 55
EURUSDmicro 52
AUDJPYmicro 44
AUDUSDmicro 37
GBPUSDmicro 37
USDCADmicro 37
AUDCADmicro 33
USDCHFmicro 29
NZDCADmicro 24
EURJPYmicro 20
CADCHFmicro 17
AUDCHFmicro 17
EURGBPmicro 15
AUDNZDmicro 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYmicro 86
CADJPYmicro 67
EURAUDmicro 73
EURUSDmicro 89
AUDJPYmicro 31
AUDUSDmicro 73
GBPUSDmicro 98
USDCADmicro 48
AUDCADmicro 39
USDCHFmicro 69
NZDCADmicro 36
EURJPYmicro -145
CADCHFmicro 28
AUDCHFmicro 34
EURGBPmicro 37
AUDNZDmicro 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYmicro 32K
CADJPYmicro 19K
EURAUDmicro 17K
EURUSDmicro 14K
AUDJPYmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
GBPUSDmicro 12K
USDCADmicro 11K
AUDCADmicro 8.9K
USDCHFmicro 8K
NZDCADmicro 7K
EURJPYmicro -10K
CADCHFmicro 4.2K
AUDCHFmicro 4.2K
EURGBPmicro 4.2K
AUDNZDmicro 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.82 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 109
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +131.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -149.06 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Para ter um estilo conservador, a ideia é ganhos poucos mas com constância. São pequenos lotes mas com o objetivo de ganhos monetários de minino 5%.

A estratégia não utiliza stop loss, e garante o fechamento da ordem sempre positivo. junte-se ao nosso equipamento e venha garantir um futuro promissor e independência financeira.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Five percent month
30USD al mese
57%
0
0
USD
2.3K
EUR
29
99%
593
90%
100%
3.20
0.99
EUR
18%
1:25
