- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
593
Profit Trade:
538 (90.72%)
Loss Trade:
55 (9.27%)
Best Trade:
25.82 EUR
Worst Trade:
-54.14 EUR
Profitto lordo:
854.71 EUR (198 952 pips)
Perdita lorda:
-266.34 EUR (46 683 pips)
Vincite massime consecutive:
109 (131.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
131.61 EUR (109)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
82.28%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
164 (27.66%)
Short Trade:
429 (72.34%)
Fattore di profitto:
3.21
Profitto previsto:
0.99 EUR
Profitto medio:
1.59 EUR
Perdita media:
-4.84 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-149.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-149.06 EUR (5)
Crescita mensile:
7.93%
Previsione annuale:
96.18%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
149.06 EUR (28.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.43% (149.06 EUR)
Per equità:
17.61% (395.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYmicro
|102
|CADJPYmicro
|62
|EURAUDmicro
|55
|EURUSDmicro
|52
|AUDJPYmicro
|44
|AUDUSDmicro
|37
|GBPUSDmicro
|37
|USDCADmicro
|37
|AUDCADmicro
|33
|USDCHFmicro
|29
|NZDCADmicro
|24
|EURJPYmicro
|20
|CADCHFmicro
|17
|AUDCHFmicro
|17
|EURGBPmicro
|15
|AUDNZDmicro
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYmicro
|86
|CADJPYmicro
|67
|EURAUDmicro
|73
|EURUSDmicro
|89
|AUDJPYmicro
|31
|AUDUSDmicro
|73
|GBPUSDmicro
|98
|USDCADmicro
|48
|AUDCADmicro
|39
|USDCHFmicro
|69
|NZDCADmicro
|36
|EURJPYmicro
|-145
|CADCHFmicro
|28
|AUDCHFmicro
|34
|EURGBPmicro
|37
|AUDNZDmicro
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYmicro
|32K
|CADJPYmicro
|19K
|EURAUDmicro
|17K
|EURUSDmicro
|14K
|AUDJPYmicro
|12K
|AUDUSDmicro
|11K
|GBPUSDmicro
|12K
|USDCADmicro
|11K
|AUDCADmicro
|8.9K
|USDCHFmicro
|8K
|NZDCADmicro
|7K
|EURJPYmicro
|-10K
|CADCHFmicro
|4.2K
|AUDCHFmicro
|4.2K
|EURGBPmicro
|4.2K
|AUDNZDmicro
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.82 EUR
Worst Trade: -54 EUR
Vincite massime consecutive: 109
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +131.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -149.06 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Para ter um estilo conservador, a ideia é ganhos poucos mas com constância. São pequenos lotes mas com o objetivo de ganhos monetários de minino 5%.
A estratégia não utiliza stop loss, e garante o fechamento da ordem sempre positivo. junte-se ao nosso equipamento e venha garantir um futuro promissor e independência financeira.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
57%
0
0
USD
USD
2.3K
EUR
EUR
29
99%
593
90%
100%
3.20
0.99
EUR
EUR
18%
1:25