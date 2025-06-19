SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Five percent month
Willians Gomes Dos Santos

Five percent month

Willians Gomes Dos Santos
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
XMGlobal-Real 13
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
592
Bénéfice trades:
537 (90.70%)
Perte trades:
55 (9.29%)
Meilleure transaction:
25.82 EUR
Pire transaction:
-54.14 EUR
Bénéfice brut:
853.39 EUR (198 651 pips)
Perte brute:
-266.34 EUR (46 683 pips)
Gains consécutifs maximales:
109 (131.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
131.61 EUR (109)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
82.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.94
Longs trades:
164 (27.70%)
Courts trades:
428 (72.30%)
Facteur de profit:
3.20
Rendement attendu:
0.99 EUR
Bénéfice moyen:
1.59 EUR
Perte moyenne:
-4.84 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-149.06 EUR)
Perte consécutive maximale:
-149.06 EUR (5)
Croissance mensuelle:
7.87%
Prévision annuelle:
95.43%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
149.06 EUR (28.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.43% (149.06 EUR)
Par fonds propres:
17.61% (395.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYmicro 102
CADJPYmicro 61
EURAUDmicro 55
EURUSDmicro 52
AUDJPYmicro 44
AUDUSDmicro 37
GBPUSDmicro 37
USDCADmicro 37
AUDCADmicro 33
USDCHFmicro 29
NZDCADmicro 24
EURJPYmicro 20
CADCHFmicro 17
AUDCHFmicro 17
EURGBPmicro 15
AUDNZDmicro 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYmicro 86
CADJPYmicro 65
EURAUDmicro 73
EURUSDmicro 89
AUDJPYmicro 31
AUDUSDmicro 73
GBPUSDmicro 98
USDCADmicro 48
AUDCADmicro 39
USDCHFmicro 69
NZDCADmicro 36
EURJPYmicro -145
CADCHFmicro 28
AUDCHFmicro 34
EURGBPmicro 37
AUDNZDmicro 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYmicro 32K
CADJPYmicro 19K
EURAUDmicro 17K
EURUSDmicro 14K
AUDJPYmicro 12K
AUDUSDmicro 11K
GBPUSDmicro 12K
USDCADmicro 11K
AUDCADmicro 8.9K
USDCHFmicro 8K
NZDCADmicro 7K
EURJPYmicro -10K
CADCHFmicro 4.2K
AUDCHFmicro 4.2K
EURGBPmicro 4.2K
AUDNZDmicro 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.82 EUR
Pire transaction: -54 EUR
Gains consécutifs maximales: 109
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +131.61 EUR
Perte consécutive maximale: -149.06 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 13" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Para ter um estilo conservador, a ideia é ganhos poucos mas com constância. São pequenos lotes mas com o objetivo de ganhos monetários de minino 5%.

A estratégia não utiliza stop loss, e garante o fechamento da ordem sempre positivo. junte-se ao nosso equipamento e venha garantir um futuro promissor e independência financeira.

Aucun avis
