Timothy James Bailey

Top Hat Investments

Timothy James Bailey
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 98%
FPMarkets-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
238 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (26.32%)
En iyi işlem:
1 511.86 AUD
En kötü işlem:
-2 554.39 AUD
Brüt kâr:
38 690.32 AUD (13 008 pips)
Brüt zarar:
-29 500.47 AUD (7 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3 280.78 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 280.78 AUD (16)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
57.09%
Maks. mevduat yükü:
92.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
186 (57.59%)
Satış işlemleri:
137 (42.41%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
28.45 AUD
Ortalama kâr:
162.56 AUD
Ortalama zarar:
-347.06 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-595.61 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 877.55 AUD (3)
Aylık büyüme:
-2.63%
Yıllık tahmin:
-33.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 406.06 AUD
Maksimum:
5 784.18 AUD (32.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.73% (4 048.07 AUD)
Varlığa göre:
30.21% (5 201.17 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.r 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.r 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.r 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 511.86 AUD
En kötü işlem: -2 554 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 280.78 AUD
Maksimum ardışık zarar: -595.61 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Asset traded is AUD/USD on the Forex market.
İnceleme yok
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 14:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
