- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
238 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (26.32%)
En iyi işlem:
1 511.86 AUD
En kötü işlem:
-2 554.39 AUD
Brüt kâr:
38 690.32 AUD (13 008 pips)
Brüt zarar:
-29 500.47 AUD (7 828 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (3 280.78 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 280.78 AUD (16)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
57.09%
Maks. mevduat yükü:
92.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
186 (57.59%)
Satış işlemleri:
137 (42.41%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
28.45 AUD
Ortalama kâr:
162.56 AUD
Ortalama zarar:
-347.06 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-595.61 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 877.55 AUD (3)
Aylık büyüme:
-2.63%
Yıllık tahmin:
-33.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 406.06 AUD
Maksimum:
5 784.18 AUD (32.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.73% (4 048.07 AUD)
Varlığa göre:
30.21% (5 201.17 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.r
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.r
|7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.r
|5.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 511.86 AUD
En kötü işlem: -2 554 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 280.78 AUD
Maksimum ardışık zarar: -595.61 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Asset traded is AUD/USD on the Forex market.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
98%
0
0
USD
USD
18K
AUD
AUD
33
0%
323
73%
57%
1.31
28.45
AUD
AUD
48%
1:30