Timothy James Bailey

Top Hat Investments

Timothy James Bailey
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 98%
FPMarkets-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
238 (73.68%)
Loss Trade:
85 (26.32%)
Best Trade:
1 511.86 AUD
Worst Trade:
-2 554.39 AUD
Profitto lordo:
38 690.32 AUD (13 008 pips)
Perdita lorda:
-29 500.47 AUD (7 828 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 280.78 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
3 280.78 AUD (16)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
57.09%
Massimo carico di deposito:
92.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
186 (57.59%)
Short Trade:
137 (42.41%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
28.45 AUD
Profitto medio:
162.56 AUD
Perdita media:
-347.06 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-595.61 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 877.55 AUD (3)
Crescita mensile:
-2.63%
Previsione annuale:
-33.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 406.06 AUD
Massimale:
5 784.18 AUD (32.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.73% (4 048.07 AUD)
Per equità:
30.21% (5 201.17 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.r 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.r 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.r 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 511.86 AUD
Worst Trade: -2 554 AUD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 280.78 AUD
Massima perdita consecutiva: -595.61 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Asset traded is AUD/USD on the Forex market.
Non ci sono recensioni
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 14:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
