- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
238 (73.68%)
Loss Trade:
85 (26.32%)
Best Trade:
1 511.86 AUD
Worst Trade:
-2 554.39 AUD
Profitto lordo:
38 690.32 AUD (13 008 pips)
Perdita lorda:
-29 500.47 AUD (7 828 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (3 280.78 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
3 280.78 AUD (16)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
57.09%
Massimo carico di deposito:
92.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
186 (57.59%)
Short Trade:
137 (42.41%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
28.45 AUD
Profitto medio:
162.56 AUD
Perdita media:
-347.06 AUD
Massime perdite consecutive:
5 (-595.61 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-4 877.55 AUD (3)
Crescita mensile:
-2.63%
Previsione annuale:
-33.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 406.06 AUD
Massimale:
5 784.18 AUD (32.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.73% (4 048.07 AUD)
Per equità:
30.21% (5 201.17 AUD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Asset traded is AUD/USD on the Forex market.
