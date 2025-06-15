SignauxSections
Top Hat Investments
Timothy James Bailey

Top Hat Investments

Timothy James Bailey
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 98%
FPMarkets-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
238 (73.68%)
Perte trades:
85 (26.32%)
Meilleure transaction:
1 511.86 AUD
Pire transaction:
-2 554.39 AUD
Bénéfice brut:
38 690.32 AUD (13 008 pips)
Perte brute:
-29 500.47 AUD (7 828 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (3 280.78 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 280.78 AUD (16)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
56.09%
Charge de dépôt maximale:
92.74%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
186 (57.59%)
Courts trades:
137 (42.41%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
28.45 AUD
Bénéfice moyen:
162.56 AUD
Perte moyenne:
-347.06 AUD
Pertes consécutives maximales:
5 (-595.61 AUD)
Perte consécutive maximale:
-4 877.55 AUD (3)
Croissance mensuelle:
-2.63%
Prévision annuelle:
-33.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 406.06 AUD
Maximal:
5 784.18 AUD (32.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.73% (4 048.07 AUD)
Par fonds propres:
30.21% (5 201.17 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD.r 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD.r 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD.r 5.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 511.86 AUD
Pire transaction: -2 554 AUD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 280.78 AUD
Perte consécutive maximale: -595.61 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Asset traded is AUD/USD on the Forex market.
Aucun avis
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 12:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 14:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 18:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.88% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Top Hat Investments
30 USD par mois
98%
0
0
USD
18K
AUD
33
0%
323
73%
56%
1.31
28.45
AUD
48%
1:30
