- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
106 (40.92%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (59.07%)
En iyi işlem:
114.22 USD
En kötü işlem:
-46.28 USD
Brüt kâr:
908.11 USD (1 542 739 pips)
Brüt zarar:
-917.56 USD (961 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (138.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.10%
Maks. mevduat yükü:
27.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
145 (55.98%)
Satış işlemleri:
114 (44.02%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
8.57 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-36.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.78 USD (4)
Aylık büyüme:
-22.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.68 USD
Maksimum:
189.75 USD (79.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.49% (189.75 USD)
Varlığa göre:
10.82% (24.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|USDJPY
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|99
|USDJPY
|-109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|581K
|USDJPY
|-461
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 2824
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
232
USD
USD
17
98%
259
40%
8%
0.98
-0.04
USD
USD
50%
1:500