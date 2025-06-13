SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo

Andrey Kolesnik
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
106 (40.92%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (59.07%)
En iyi işlem:
114.22 USD
En kötü işlem:
-46.28 USD
Brüt kâr:
908.11 USD (1 542 739 pips)
Brüt zarar:
-917.56 USD (961 764 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (138.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.93 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
8.10%
Maks. mevduat yükü:
27.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.05
Alış işlemleri:
145 (55.98%)
Satış işlemleri:
114 (44.02%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
8.57 USD
Ortalama zarar:
-6.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-36.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.78 USD (4)
Aylık büyüme:
-22.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.68 USD
Maksimum:
189.75 USD (79.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.49% (189.75 USD)
Varlığa göre:
10.82% (24.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 140
USDJPY 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 99
USDJPY -109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 581K
USDJPY -461
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.22 USD
En kötü işlem: -46 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +138.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
OctaFX-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real28
0.56 × 9
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 2824
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 21:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 06:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bitcoin Chudo
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
232
USD
17
98%
259
40%
8%
0.98
-0.04
USD
50%
1:500
