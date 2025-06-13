SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo

Andrey Kolesnik
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 128%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
121 (33.51%)
Negociações com perda:
240 (66.48%)
Melhor negociação:
168.05 USD
Pior negociação:
-47.41 USD
Lucro bruto:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
Perda bruta:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (138.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
239.88 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
7.09%
Depósito máximo carregado:
27.91%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
192 (53.19%)
Negociações curtas:
169 (46.81%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
16.02 USD
Perda média:
-6.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-136.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.40 USD (18)
Crescimento mensal:
33.99%
Previsão anual:
412.45%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.74 USD
Máximo:
235.53 USD (99.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.68% (235.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.68% (22.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 236
USDJPY 125
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 542
USDJPY -180
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.9M
USDJPY -991
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +168.05 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +138.93 USD
Máxima perda consecutiva: -136.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
FusionMarkets-Live
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real28
0.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
13 mais ...
Sem comentários
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 21:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
