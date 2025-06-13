- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
361
Negociações com lucro:
121 (33.51%)
Negociações com perda:
240 (66.48%)
Melhor negociação:
168.05 USD
Pior negociação:
-47.41 USD
Lucro bruto:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
Perda bruta:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (138.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
239.88 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
7.09%
Depósito máximo carregado:
27.91%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.54
Negociações longas:
192 (53.19%)
Negociações curtas:
169 (46.81%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
16.02 USD
Perda média:
-6.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-136.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.40 USD (18)
Crescimento mensal:
33.99%
Previsão anual:
412.45%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.74 USD
Máximo:
235.53 USD (99.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.68% (235.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.68% (22.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|236
|USDJPY
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|542
|USDJPY
|-180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.9M
|USDJPY
|-991
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +168.05 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +138.93 USD
Máxima perda consecutiva: -136.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
