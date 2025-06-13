- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
361
利益トレード:
121 (33.51%)
損失トレード:
240 (66.48%)
ベストトレード:
168.05 USD
最悪のトレード:
-47.41 USD
総利益:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
総損失:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
最大連続の勝ち:
5 (138.93 USD)
最大連続利益:
239.88 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
7.09%
最大入金額:
27.91%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.54
長いトレード:
192 (53.19%)
短いトレード:
169 (46.81%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
16.02 USD
平均損失:
-6.57 USD
最大連続の負け:
18 (-136.40 USD)
最大連続損失:
-136.40 USD (18)
月間成長:
33.99%
年間予想:
412.45%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.74 USD
最大の:
235.53 USD (99.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.68% (235.53 USD)
エクイティによる:
12.68% (22.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|236
|USDJPY
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|542
|USDJPY
|-180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.9M
|USDJPY
|-991
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +168.05 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +138.93 USD
最大連続損失: -136.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
128%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
30
97%
361
33%
7%
1.22
1.00
USD
USD
63%
1:500