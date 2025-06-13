- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
106 (40.92%)
Loss Trade:
153 (59.07%)
Best Trade:
114.22 USD
Worst Trade:
-46.28 USD
Profitto lordo:
908.11 USD (1 542 739 pips)
Perdita lorda:
-917.56 USD (961 764 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (138.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
8.10%
Massimo carico di deposito:
27.91%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
145 (55.98%)
Short Trade:
114 (44.02%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
8.57 USD
Perdita media:
-6.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-36.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.78 USD (4)
Crescita mensile:
-22.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.68 USD
Massimale:
189.75 USD (79.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.49% (189.75 USD)
Per equità:
10.82% (24.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|140
|USDJPY
|119
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|99
|USDJPY
|-109
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|581K
|USDJPY
|-461
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +114.22 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +138.93 USD
Massima perdita consecutiva: -36.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.91 × 2824
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
