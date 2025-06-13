SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo

Andrey Kolesnik
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
106 (40.92%)
Loss Trade:
153 (59.07%)
Best Trade:
114.22 USD
Worst Trade:
-46.28 USD
Profitto lordo:
908.11 USD (1 542 739 pips)
Perdita lorda:
-917.56 USD (961 764 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (138.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.93 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
8.10%
Massimo carico di deposito:
27.91%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
145 (55.98%)
Short Trade:
114 (44.02%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
8.57 USD
Perdita media:
-6.00 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-36.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.78 USD (4)
Crescita mensile:
-22.45%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.68 USD
Massimale:
189.75 USD (79.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.49% (189.75 USD)
Per equità:
10.82% (24.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 140
USDJPY 119
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 99
USDJPY -109
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 581K
USDJPY -461
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +114.22 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +138.93 USD
Massima perdita consecutiva: -36.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
FBS-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
OctaFX-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real28
0.56 × 9
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.91 × 2824
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
10 più
Non ci sono recensioni
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 21:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 06:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 23:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
