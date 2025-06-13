SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo

Andrey Kolesnik
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 128%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
361
Gewinntrades:
121 (33.51%)
Verlusttrades:
240 (66.48%)
Bester Trade:
168.05 USD
Schlechtester Trade:
-47.41 USD
Bruttoprofit:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
Bruttoverlust:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (138.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
239.88 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
7.09%
Max deposit load:
27.91%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.54
Long-Positionen:
192 (53.19%)
Short-Positionen:
169 (46.81%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-136.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.40 USD (18)
Wachstum pro Monat :
33.99%
Jahresprognose:
412.45%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.74 USD
Maximaler:
235.53 USD (99.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.68% (235.53 USD)
Kapital:
12.68% (22.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 236
USDJPY 125
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 542
USDJPY -180
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 2.9M
USDJPY -991
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +168.05 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -136.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
FusionMarkets-Live
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real28
0.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
noch 13 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 21:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
