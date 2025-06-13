- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
361
Прибыльных трейдов:
121 (33.51%)
Убыточных трейдов:
240 (66.48%)
Лучший трейд:
168.05 USD
Худший трейд:
-47.41 USD
Общая прибыль:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
Общий убыток:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (138.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
239.88 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
7.09%
Макс. загрузка депозита:
27.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
192 (53.19%)
Коротких трейдов:
169 (46.81%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
16.02 USD
Средний убыток:
-6.57 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-136.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.40 USD (18)
Прирост в месяц:
33.99%
Годовой прогноз:
412.45%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.74 USD
Максимальная:
235.53 USD (99.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.68% (235.53 USD)
По эквити:
12.68% (22.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|236
|USDJPY
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|542
|USDJPY
|-180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.9M
|USDJPY
|-991
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +168.05 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +138.93 USD
Макс. убыток в серии: -136.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
128%
0
0
USD
USD
781
USD
USD
30
97%
361
33%
7%
1.22
1.00
USD
USD
63%
1:500