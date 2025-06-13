СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo

Andrey Kolesnik
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 128%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
361
Прибыльных трейдов:
121 (33.51%)
Убыточных трейдов:
240 (66.48%)
Лучший трейд:
168.05 USD
Худший трейд:
-47.41 USD
Общая прибыль:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
Общий убыток:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (138.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
239.88 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
7.09%
Макс. загрузка депозита:
27.91%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
192 (53.19%)
Коротких трейдов:
169 (46.81%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
16.02 USD
Средний убыток:
-6.57 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-136.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.40 USD (18)
Прирост в месяц:
33.99%
Годовой прогноз:
412.45%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.74 USD
Максимальная:
235.53 USD (99.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.68% (235.53 USD)
По эквити:
12.68% (22.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 236
USDJPY 125
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 542
USDJPY -180
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.9M
USDJPY -991
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.05 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +138.93 USD
Макс. убыток в серии: -136.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
FusionMarkets-Live
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real28
0.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
еще 13...
Нет отзывов
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 21:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bitcoin Chudo
30 USD в месяц
128%
0
0
USD
781
USD
30
97%
361
33%
7%
1.22
1.00
USD
63%
1:500
Копировать

