- 자본
- 축소
트레이드:
366
이익 거래:
121 (33.06%)
손실 거래:
245 (66.94%)
최고의 거래:
168.05 USD
최악의 거래:
-47.41 USD
총 수익:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
총 손실:
-1 617.98 USD (1 751 779 pips)
연속 최대 이익:
5 (138.93 USD)
연속 최대 이익:
239.88 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
7.09%
최대 입금량:
27.91%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.36
롱(주식매수):
196 (53.55%)
숏(주식차입매도):
170 (46.45%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
0.88 USD
평균 이익:
16.02 USD
평균 손실:
-6.60 USD
연속 최대 손실:
23 (-177.57 USD)
연속 최대 손실:
-177.57 USD (23)
월별 성장률:
-11.06%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.74 USD
최대한의:
235.53 USD (99.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.68% (235.53 USD)
자본금별:
12.68% (22.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|241
|USDJPY
|125
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|501
|USDJPY
|-180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|2.9M
|USDJPY
|-991
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +168.05 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +138.93 USD
연속 최대 손실: -177.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.40 × 5
|
Exness-MT5Real28
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 2783
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.35 × 534
