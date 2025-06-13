리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 2 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 2 UltimaMarkets-Live 1 0.00 × 7 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 7 Eightcap-Live 0.00 × 2 itexsys-Platform 0.00 × 1 VantageFX-Live 0.00 × 4 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.00 × 9 Tickmill-Live 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 0.00 × 22 FusionMarkets-Live 0.15 × 13 ICTrading-MT5-4 0.40 × 5 Exness-MT5Real28 0.56 × 9 ICMarketsSC-MT5-2 0.66 × 2783 Exness-MT5Real10 0.75 × 4 Exness-MT5Real17 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 1.00 × 15 ICMarketsSC-MT5-4 1.35 × 534 13 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오