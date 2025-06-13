SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Bitcoin Chudo
Andrey Kolesnik

Bitcoin Chudo

Andrey Kolesnik
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 128%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
361
Transacciones Rentables:
121 (33.51%)
Transacciones Irrentables:
240 (66.48%)
Mejor transacción:
168.05 USD
Peor transacción:
-47.41 USD
Beneficio Bruto:
1 938.93 USD (4 639 962 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 576.81 USD (1 711 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (138.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
239.88 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
7.09%
Carga máxima del depósito:
27.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.54
Transacciones Largas:
192 (53.19%)
Transacciones Cortas:
169 (46.81%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
16.02 USD
Pérdidas medias:
-6.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-136.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.40 USD (18)
Crecimiento al mes:
33.99%
Pronóstico anual:
412.45%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.74 USD
Máxima:
235.53 USD (99.05%)
Reducción relativa:
De balance:
62.68% (235.53 USD)
De fondos:
12.68% (22.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 236
USDJPY 125
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 542
USDJPY -180
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 2.9M
USDJPY -991
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +168.05 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +138.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -136.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
FusionMarkets-Live
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.40 × 5
Exness-MT5Real28
0.56 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 2783
Exness-MT5Real10
0.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.00 × 15
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.35 × 534
otros 13...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 21:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 14:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 14:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 00:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 13:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 15:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 21:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bitcoin Chudo
30 USD al mes
128%
0
0
USD
781
USD
30
97%
361
33%
7%
1.22
1.00
USD
63%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.