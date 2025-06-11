SinyallerBölümler
Joao Victor Mainardi De Freitas Dos Santos

Rise Conservadora

Joao Victor Mainardi De Freitas Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
294
Kârla kapanan işlemler:
236 (80.27%)
Zararla kapanan işlemler:
58 (19.73%)
En iyi işlem:
179.00 USD
En kötü işlem:
-447.56 USD
Brüt kâr:
8 041.95 USD (13 406 658 pips)
Brüt zarar:
-4 488.99 USD (2 357 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (507.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
622.87 USD (20)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
6.56
Alış işlemleri:
209 (71.09%)
Satış işlemleri:
85 (28.91%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
12.08 USD
Ortalama kâr:
34.08 USD
Ortalama zarar:
-77.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-237.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-447.56 USD (1)
Aylık büyüme:
0.58%
Yıllık tahmin:
7.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
201.36 USD
Maksimum:
541.53 USD (5.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.98% (356.94 USD)
Varlığa göre:
2.21% (406.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 64
EURUSD 29
CADJPY 24
USDCAD 15
ETHUSD 11
NZDJPY 10
USDCHF 9
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURJPY 6
AUDUSD 5
GBPAUD 5
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURGBP 1
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 810
BTCUSD 1.6K
EURUSD 581
CADJPY 132
USDCAD -194
ETHUSD 41
NZDJPY 4
USDCHF 267
GBPUSD 20
USDJPY -40
EURJPY 308
AUDUSD 93
GBPAUD 105
GBPJPY -140
EURCAD 26
EURGBP -115
EURAUD 17
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
BTCUSD 11M
EURUSD 8.5K
CADJPY 1.5K
USDCAD -1.5K
ETHUSD -85K
NZDJPY 1.8K
USDCHF 1.4K
GBPUSD 3.8K
USDJPY -3.4K
EURJPY 4.7K
AUDUSD 1.2K
GBPAUD 1K
GBPJPY -3.2K
EURCAD 660
EURGBP -881
EURAUD 597
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.00 USD
En kötü işlem: -448 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +507.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -237.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DooTechnology-Live
0.12 × 529
FPMarketsSC-Live
0.43 × 75
