Joao Victor Mainardi De Freitas Dos Santos

Rise Conservadora

Joao Victor Mainardi De Freitas Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 17%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
294
Profit Trade:
236 (80.27%)
Loss Trade:
58 (19.73%)
Best Trade:
179.00 USD
Worst Trade:
-447.56 USD
Profitto lordo:
8 041.95 USD (13 406 658 pips)
Perdita lorda:
-4 488.99 USD (2 357 458 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (507.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
622.87 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.45%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.56
Long Trade:
209 (71.09%)
Short Trade:
85 (28.91%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
12.08 USD
Profitto medio:
34.08 USD
Perdita media:
-77.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-237.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-447.56 USD (1)
Crescita mensile:
0.58%
Previsione annuale:
7.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
201.36 USD
Massimale:
541.53 USD (5.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.98% (356.94 USD)
Per equità:
2.21% (406.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 95
BTCUSD 64
EURUSD 29
CADJPY 24
USDCAD 15
ETHUSD 11
NZDJPY 10
USDCHF 9
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURJPY 6
AUDUSD 5
GBPAUD 5
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURGBP 1
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 810
BTCUSD 1.6K
EURUSD 581
CADJPY 132
USDCAD -194
ETHUSD 41
NZDJPY 4
USDCHF 267
GBPUSD 20
USDJPY -40
EURJPY 308
AUDUSD 93
GBPAUD 105
GBPJPY -140
EURCAD 26
EURGBP -115
EURAUD 17
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 57K
BTCUSD 11M
EURUSD 8.5K
CADJPY 1.5K
USDCAD -1.5K
ETHUSD -85K
NZDJPY 1.8K
USDCHF 1.4K
GBPUSD 3.8K
USDJPY -3.4K
EURJPY 4.7K
AUDUSD 1.2K
GBPAUD 1K
GBPJPY -3.2K
EURCAD 660
EURGBP -881
EURAUD 597
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.00 USD
Worst Trade: -448 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +507.91 USD
Massima perdita consecutiva: -237.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.12 × 529
FPMarketsSC-Live
0.43 × 75
Non ci sono recensioni
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 23:58
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 00:54
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.59% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 11:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 08:14
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
