SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Rise Conservadora
Joao Victor Mainardi De Freitas Dos Santos

Rise Conservadora

Joao Victor Mainardi De Freitas Dos Santos
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
HantecMarkets-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
292
Bénéfice trades:
234 (80.13%)
Perte trades:
58 (19.86%)
Meilleure transaction:
179.00 USD
Pire transaction:
-447.56 USD
Bénéfice brut:
7 919.55 USD (13 402 279 pips)
Perte brute:
-4 488.99 USD (2 357 458 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (507.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
622.87 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.45%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.33
Longs trades:
207 (70.89%)
Courts trades:
85 (29.11%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
11.75 USD
Bénéfice moyen:
33.84 USD
Perte moyenne:
-77.40 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-237.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-447.56 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.28%
Prévision annuelle:
3.34%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
201.36 USD
Maximal:
541.53 USD (5.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.98% (356.94 USD)
Par fonds propres:
2.21% (406.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 93
BTCUSD 64
EURUSD 29
CADJPY 24
USDCAD 15
ETHUSD 11
NZDJPY 10
USDCHF 9
GBPUSD 9
USDJPY 6
EURJPY 6
AUDUSD 5
GBPAUD 5
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURGBP 1
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 687
BTCUSD 1.6K
EURUSD 581
CADJPY 132
USDCAD -194
ETHUSD 41
NZDJPY 4
USDCHF 267
GBPUSD 20
USDJPY -40
EURJPY 308
AUDUSD 93
GBPAUD 105
GBPJPY -140
EURCAD 26
EURGBP -115
EURAUD 17
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 53K
BTCUSD 11M
EURUSD 8.5K
CADJPY 1.5K
USDCAD -1.5K
ETHUSD -85K
NZDJPY 1.8K
USDCHF 1.4K
GBPUSD 3.8K
USDJPY -3.4K
EURJPY 4.7K
AUDUSD 1.2K
GBPAUD 1K
GBPJPY -3.2K
EURCAD 660
EURGBP -881
EURAUD 597
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.00 USD
Pire transaction: -448 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +507.91 USD
Perte consécutive maximale: -237.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HantecMarkets-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DooTechnology-Live
0.12 × 529
FPMarketsSC-Live
0.43 × 75
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.09 14:21
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.64% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 15:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.24 23:58
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.95% of days out of 222 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 00:54
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.59% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 11:34
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.94% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 12:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 08:14
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Rise Conservadora
1000 USD par mois
17%
0
0
USD
40K
USD
37
0%
292
80%
100%
1.76
11.75
USD
4%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.