İşlemler:
896
Kârla kapanan işlemler:
683 (76.22%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (23.77%)
En iyi işlem:
50.66 USD
En kötü işlem:
-30.02 USD
Brüt kâr:
1 008.21 USD (52 368 pips)
Brüt zarar:
-643.49 USD (51 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (18.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.07 USD (15)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
88.58%
Maks. mevduat yükü:
1.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
7.74
Alış işlemleri:
230 (25.67%)
Satış işlemleri:
666 (74.33%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.48 USD
Ortalama zarar:
-3.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-27.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.51 USD (4)
Aylık büyüme:
1.11%
Yıllık tahmin:
13.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.15 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.37% (46.51 USD)
Varlığa göre:
12.34% (436.22 USD)
Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|896
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +50.66 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +18.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
