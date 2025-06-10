Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 44 VantageInternational-Live 22 0.20 × 5 GoMarkets-Real 10 0.21 × 58 VantageInternational-Live 5 0.95 × 19 VantageInternational-Live 18 1.02 × 48 VantageInternational-Live 8 1.09 × 110 VantageInternational-Live 2 1.49 × 57 VantageInternational-Live 11 2.71 × 63 TMGM.TradeMax-Live8 4.17 × 6 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика