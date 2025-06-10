- Incremento
Total de Trades:
1 137
Transacciones Rentables:
868 (76.34%)
Transacciones Irrentables:
269 (23.66%)
Mejor transacción:
50.66 USD
Peor transacción:
-30.02 USD
Beneficio Bruto:
1 228.94 USD (64 897 pips)
Pérdidas Brutas:
-756.63 USD (61 386 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (18.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.07 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
90.59%
Carga máxima del depósito:
1.68%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
10.02
Transacciones Largas:
230 (20.23%)
Transacciones Cortas:
907 (79.77%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
1.42 USD
Pérdidas medias:
-2.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-27.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.51 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.04%
Pronóstico anual:
12.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
47.15 USD (1.31%)
Reducción relativa:
De balance:
1.37% (46.51 USD)
De fondos:
12.34% (436.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +50.66 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +18.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.94 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
