- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
896
Profit Trade:
683 (76.22%)
Loss Trade:
213 (23.77%)
Best Trade:
50.66 USD
Worst Trade:
-30.02 USD
Profitto lordo:
1 008.21 USD (52 368 pips)
Perdita lorda:
-643.49 USD (51 017 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (18.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.07 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
88.58%
Massimo carico di deposito:
1.68%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
7.74
Long Trade:
230 (25.67%)
Short Trade:
666 (74.33%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.48 USD
Perdita media:
-3.02 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-27.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.51 USD (4)
Crescita mensile:
1.11%
Previsione annuale:
13.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
47.15 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.37% (46.51 USD)
Per equità:
12.34% (436.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|896
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|365
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.66 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +18.18 USD
Massima perdita consecutiva: -27.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
24
100%
896
76%
89%
1.56
0.41
USD
USD
12%
1:500