- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 137
盈利交易:
868 (76.34%)
亏损交易:
269 (23.66%)
最好交易:
50.66 USD
最差交易:
-30.02 USD
毛利:
1 228.94 USD (64 897 pips)
毛利亏损:
-756.63 USD (61 386 pips)
最大连续赢利:
21 (18.18 USD)
最大连续盈利:
61.07 USD (15)
夏普比率:
0.10
交易活动:
90.59%
最大入金加载:
1.68%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
19 小时
采收率:
10.02
长期交易:
230 (20.23%)
短期交易:
907 (79.77%)
利润因子:
1.62
预期回报:
0.42 USD
平均利润:
1.42 USD
平均损失:
-2.81 USD
最大连续失误:
6 (-27.94 USD)
最大连续亏损:
-46.51 USD (4)
每月增长:
1.04%
年度预测:
12.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
47.15 USD (1.31%)
相对跌幅:
结余:
1.37% (46.51 USD)
净值:
12.34% (436.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.66 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +18.18 USD
最大连续亏损: -27.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
36
100%
1 137
76%
91%
1.62
0.42
USD
USD
12%
1:500