Trades insgesamt:
1 137
Gewinntrades:
868 (76.34%)
Verlusttrades:
269 (23.66%)
Bester Trade:
50.66 USD
Schlechtester Trade:
-30.02 USD
Bruttoprofit:
1 228.94 USD (64 897 pips)
Bruttoverlust:
-756.63 USD (61 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (18.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.07 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
90.59%
Max deposit load:
1.68%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
10.02
Long-Positionen:
230 (20.23%)
Short-Positionen:
907 (79.77%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.42 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-27.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.51 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.04%
Jahresprognose:
12.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
47.15 USD (1.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.37% (46.51 USD)
Kapital:
12.34% (436.22 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1137
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|472
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.5K
|
Bester Trade: +50.66 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.94 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
