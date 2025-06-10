- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 137
Negociações com lucro:
868 (76.34%)
Negociações com perda:
269 (23.66%)
Melhor negociação:
50.66 USD
Pior negociação:
-30.02 USD
Lucro bruto:
1 228.94 USD (64 897 pips)
Perda bruta:
-756.63 USD (61 386 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (18.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.07 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
90.59%
Depósito máximo carregado:
1.68%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
10.02
Negociações longas:
230 (20.23%)
Negociações curtas:
907 (79.77%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
1.42 USD
Perda média:
-2.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-27.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.51 USD (4)
Crescimento mensal:
1.04%
Previsão anual:
12.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
47.15 USD (1.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.37% (46.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.34% (436.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.66 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +18.18 USD
Máxima perda consecutiva: -27.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
Sem comentários
