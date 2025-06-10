- 成長
トレード:
1 137
利益トレード:
868 (76.34%)
損失トレード:
269 (23.66%)
ベストトレード:
50.66 USD
最悪のトレード:
-30.02 USD
総利益:
1 228.94 USD (64 897 pips)
総損失:
-756.63 USD (61 386 pips)
最大連続の勝ち:
21 (18.18 USD)
最大連続利益:
61.07 USD (15)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
90.59%
最大入金額:
1.68%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
10.02
長いトレード:
230 (20.23%)
短いトレード:
907 (79.77%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
1.42 USD
平均損失:
-2.81 USD
最大連続の負け:
6 (-27.94 USD)
最大連続損失:
-46.51 USD (4)
月間成長:
1.04%
年間予想:
12.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
47.15 USD (1.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.37% (46.51 USD)
エクイティによる:
12.34% (436.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1137
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|472
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +50.66 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +18.18 USD
最大連続損失: -27.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
レビューなし
