Levi Dane Benjamin

Trend Alpha

Levi Dane Benjamin
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
179
Kârla kapanan işlemler:
90 (50.27%)
Zararla kapanan işlemler:
89 (49.72%)
En iyi işlem:
1 975.78 USD
En kötü işlem:
-1 224.15 USD
Brüt kâr:
55 028.07 USD (83 577 pips)
Brüt zarar:
-53 697.70 USD (66 002 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6 033.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 033.87 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
50.87%
Maks. mevduat yükü:
97.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
144 (80.45%)
Satış işlemleri:
35 (19.55%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
7.43 USD
Ortalama kâr:
611.42 USD
Ortalama zarar:
-603.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-3 636.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 690.96 USD (7)
Aylık büyüme:
1.42%
Yıllık tahmin:
17.24%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 885.71 USD
Maksimum:
12 020.40 USD (10.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.86% (11 956.96 USD)
Varlığa göre:
3.08% (3 324.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 38
GBPJPY 24
NDX 19
AUDJPY 18
EURJPY 18
XAUUSD 18
CHFJPY 10
NZDJPY 10
WS30 8
CADJPY 8
SP500 4
USDCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 5.4K
GBPJPY 720
NDX 1.4K
AUDJPY 515
EURJPY -2K
XAUUSD 234
CHFJPY -1.4K
NZDJPY -554
WS30 -1.7K
CADJPY -3K
SP500 479
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 4.0K
GBPJPY 645
NDX 19K
AUDJPY -992
EURJPY -2.8K
XAUUSD -2.2K
CHFJPY -251
NZDJPY -33
WS30 -566
CADJPY -2.2K
SP500 1.5K
USDCHF 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 975.78 USD
En kötü işlem: -1 224 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +6 033.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 636.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
1.08 × 369
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
PrimeCodex-MT5
1.66 × 44
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 59
VantageFXInternational-Live
3.67 × 30
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 20
BCS5-Real
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
4.58 × 19
TickmillUK-Live
4.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
5.65 × 17
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
6.01 × 97
FBS-Real
6.40 × 5
5 daha fazla...
Trend Alpha is the latest edition to DaneTrades EA portfolio. It follows the same principle of long term, steady growth over short term quick gains.

The strategy is simple at it's core. It follows a trend following breakout system based purely on price action. What set's it apart is the unique filters it has which are also price action based to pick high probability setups.


İnceleme yok
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 23:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.