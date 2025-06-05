SignauxSections
Levi Dane Benjamin

Trend Alpha

Levi Dane Benjamin
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
90 (50.27%)
Perte trades:
89 (49.72%)
Meilleure transaction:
1 975.78 USD
Pire transaction:
-1 224.15 USD
Bénéfice brut:
55 028.07 USD (83 577 pips)
Perte brute:
-53 697.70 USD (66 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6 033.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 033.87 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
50.87%
Charge de dépôt maximale:
97.27%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
144 (80.45%)
Courts trades:
35 (19.55%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
7.43 USD
Bénéfice moyen:
611.42 USD
Perte moyenne:
-603.34 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-3 636.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 690.96 USD (7)
Croissance mensuelle:
-4.61%
Prévision annuelle:
-55.92%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 885.71 USD
Maximal:
12 020.40 USD (10.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.86% (11 956.96 USD)
Par fonds propres:
3.08% (3 324.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 38
GBPJPY 24
NDX 19
AUDJPY 18
EURJPY 18
XAUUSD 18
CHFJPY 10
NZDJPY 10
WS30 8
CADJPY 8
SP500 4
USDCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 5.4K
GBPJPY 720
NDX 1.4K
AUDJPY 515
EURJPY -2K
XAUUSD 234
CHFJPY -1.4K
NZDJPY -554
WS30 -1.7K
CADJPY -3K
SP500 479
USDCHF 1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 4.0K
GBPJPY 645
NDX 19K
AUDJPY -992
EURJPY -2.8K
XAUUSD -2.2K
CHFJPY -251
NZDJPY -33
WS30 -566
CADJPY -2.2K
SP500 1.5K
USDCHF 1.6K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 975.78 USD
Pire transaction: -1 224 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +6 033.87 USD
Perte consécutive maximale: -3 636.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ForexTimeFXTM-Live01
0.33 × 3
Darwinex-Live
1.08 × 369
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
PrimeCodex-MT5
1.66 × 44
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.95 × 56
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.67 × 30
Pepperstone-MT5-Live01
3.95 × 20
BCS5-Real
4.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
4.58 × 19
TickmillUK-Live
4.75 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
5.65 × 17
GBEbrokers-LIVE
6.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
6.01 × 97
FBS-Real
6.40 × 5
5 plus...
Trend Alpha is the latest edition to DaneTrades EA portfolio. It follows the same principle of long term, steady growth over short term quick gains.

The strategy is simple at it's core. It follows a trend following breakout system based purely on price action. What set's it apart is the unique filters it has which are also price action based to pick high probability setups.


Aucun avis
2025.09.18 08:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 10:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 23:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend Alpha
999 USD par mois
1%
0
0
USD
101K
USD
22
97%
179
50%
51%
1.02
7.43
USD
11%
1:200
