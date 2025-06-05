- Croissance
Trades:
179
Bénéfice trades:
90 (50.27%)
Perte trades:
89 (49.72%)
Meilleure transaction:
1 975.78 USD
Pire transaction:
-1 224.15 USD
Bénéfice brut:
55 028.07 USD (83 577 pips)
Perte brute:
-53 697.70 USD (66 002 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (6 033.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 033.87 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
50.87%
Charge de dépôt maximale:
97.27%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.11
Longs trades:
144 (80.45%)
Courts trades:
35 (19.55%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
7.43 USD
Bénéfice moyen:
611.42 USD
Perte moyenne:
-603.34 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-3 636.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 690.96 USD (7)
Croissance mensuelle:
-4.61%
Prévision annuelle:
-55.92%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 885.71 USD
Maximal:
12 020.40 USD (10.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.86% (11 956.96 USD)
Par fonds propres:
3.08% (3 324.47 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|GBPJPY
|24
|NDX
|19
|AUDJPY
|18
|EURJPY
|18
|XAUUSD
|18
|CHFJPY
|10
|NZDJPY
|10
|WS30
|8
|CADJPY
|8
|SP500
|4
|USDCHF
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|5.4K
|GBPJPY
|720
|NDX
|1.4K
|AUDJPY
|515
|EURJPY
|-2K
|XAUUSD
|234
|CHFJPY
|-1.4K
|NZDJPY
|-554
|WS30
|-1.7K
|CADJPY
|-3K
|SP500
|479
|USDCHF
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|4.0K
|GBPJPY
|645
|NDX
|19K
|AUDJPY
|-992
|EURJPY
|-2.8K
|XAUUSD
|-2.2K
|CHFJPY
|-251
|NZDJPY
|-33
|WS30
|-566
|CADJPY
|-2.2K
|SP500
|1.5K
|USDCHF
|1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 975.78 USD
Pire transaction: -1 224 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +6 033.87 USD
Perte consécutive maximale: -3 636.46 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 33
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.08 × 369
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|1.66 × 44
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Swissquote-Server
|2.95 × 56
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.67 × 30
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.95 × 20
|
BCS5-Real
|4.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|4.58 × 19
|
TickmillUK-Live
|4.75 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.65 × 17
|
GBEbrokers-LIVE
|6.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|6.01 × 97
|
FBS-Real
|6.40 × 5
Trend Alpha is the latest edition to DaneTrades EA portfolio. It follows the same principle of long term, steady growth over short term quick gains.
The strategy is simple at it's core. It follows a trend following breakout system based purely on price action. What set's it apart is the unique filters it has which are also price action based to pick high probability setups.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
1%
0
0
USD
USD
101K
USD
USD
22
97%
179
50%
51%
1.02
7.43
USD
USD
11%
1:200