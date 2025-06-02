SinyallerBölümler
Swathi Sanala Nagaraj

CurrencyAI

Swathi Sanala Nagaraj
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
92 (52.27%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (47.73%)
En iyi işlem:
10.26 USD
En kötü işlem:
-16.72 USD
Brüt kâr:
171.39 USD (45 139 pips)
Brüt zarar:
-291.32 USD (49 760 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (9.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.70 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
73.53%
Maks. mevduat yükü:
7.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
120 (68.18%)
Satış işlemleri:
56 (31.82%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-0.68 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-3.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-14.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.28 USD (4)
Aylık büyüme:
-6.42%
Yıllık tahmin:
-77.87%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
119.93 USD
Maksimum:
122.59 USD (37.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.59% (122.59 USD)
Varlığa göre:
9.60% (26.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BCHUSD 39
USDJPY.r 38
GBPUSD.r 29
EURUSD.r 25
XAUUSD.r 24
AUDUSD.r 20
TSLA.xnas 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BCHUSD 6
USDJPY.r -42
GBPUSD.r -25
EURUSD.r 11
XAUUSD.r -56
AUDUSD.r -10
TSLA.xnas -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BCHUSD 8.5K
USDJPY.r -5.7K
GBPUSD.r -2.2K
EURUSD.r 1.2K
XAUUSD.r -5.5K
AUDUSD.r -887
TSLA.xnas 13
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.26 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This Strategy Trades on Major Currencies  and Crypto cash. The Strategies uses proprietary AI built internally. This is a Intraday  System and Trades with Strict Target and Stop Loss. We have evaluated this trading system for more than 6 Months and the results are good. Please make sure you have proper Risk Management. For this Particular System we would want you to have $300 as minimum to start the strategy and copy the Lot Size as is or in the proportion of $300. This is very important for the system to work. Also please note as this is a Intraday system we would appreciate if you chose broker with minimum spread. This is completely automated system and we review the performance every week to see if we can optimize this further.
İnceleme yok
2025.08.12 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 20:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 18:06
Share of trading days is too low
2025.06.03 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 17:06
Share of trading days is too low
2025.06.03 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 05:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 05:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CurrencyAI
Ayda 50 USD
-37%
0
0
USD
204
USD
17
88%
176
52%
74%
0.58
-0.68
USD
38%
1:500
