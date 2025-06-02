- Croissance
Trades:
176
Bénéfice trades:
92 (52.27%)
Perte trades:
84 (47.73%)
Meilleure transaction:
10.26 USD
Pire transaction:
-16.72 USD
Bénéfice brut:
171.39 USD (45 139 pips)
Perte brute:
-291.32 USD (49 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (9.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
73.53%
Charge de dépôt maximale:
7.05%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
120 (68.18%)
Courts trades:
56 (31.82%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-0.68 USD
Bénéfice moyen:
1.86 USD
Perte moyenne:
-3.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-14.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.28 USD (4)
Croissance mensuelle:
-6.42%
Prévision annuelle:
-77.87%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.93 USD
Maximal:
122.59 USD (37.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.59% (122.59 USD)
Par fonds propres:
9.60% (26.60 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BCHUSD
|39
|USDJPY.r
|38
|GBPUSD.r
|29
|EURUSD.r
|25
|XAUUSD.r
|24
|AUDUSD.r
|20
|TSLA.xnas
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BCHUSD
|6
|USDJPY.r
|-42
|GBPUSD.r
|-25
|EURUSD.r
|11
|XAUUSD.r
|-56
|AUDUSD.r
|-10
|TSLA.xnas
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BCHUSD
|8.5K
|USDJPY.r
|-5.7K
|GBPUSD.r
|-2.2K
|EURUSD.r
|1.2K
|XAUUSD.r
|-5.5K
|AUDUSD.r
|-887
|TSLA.xnas
|13
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This Strategy Trades on Major Currencies and Crypto cash. The Strategies uses proprietary AI built internally. This is a Intraday System and Trades with Strict Target and Stop Loss. We have evaluated this trading system for more than 6 Months and the results are good. Please make sure you have proper Risk Management. For this Particular System we would want you to have $300 as minimum to start the strategy and copy the Lot Size as is or in the proportion of $300. This is very important for the system to work. Also please note as this is a Intraday system we would appreciate if you chose broker with minimum spread. This is completely automated system and we review the performance every week to see if we can optimize this further.
