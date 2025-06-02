SignauxSections
Swathi Sanala Nagaraj

CurrencyAI

Swathi Sanala Nagaraj
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -37%
FPMarketsSC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
92 (52.27%)
Perte trades:
84 (47.73%)
Meilleure transaction:
10.26 USD
Pire transaction:
-16.72 USD
Bénéfice brut:
171.39 USD (45 139 pips)
Perte brute:
-291.32 USD (49 760 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (9.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
15.70 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
73.53%
Charge de dépôt maximale:
7.05%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
-0.98
Longs trades:
120 (68.18%)
Courts trades:
56 (31.82%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-0.68 USD
Bénéfice moyen:
1.86 USD
Perte moyenne:
-3.47 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-14.90 USD)
Perte consécutive maximale:
-27.28 USD (4)
Croissance mensuelle:
-6.42%
Prévision annuelle:
-77.87%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
119.93 USD
Maximal:
122.59 USD (37.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
37.59% (122.59 USD)
Par fonds propres:
9.60% (26.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BCHUSD 39
USDJPY.r 38
GBPUSD.r 29
EURUSD.r 25
XAUUSD.r 24
AUDUSD.r 20
TSLA.xnas 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BCHUSD 6
USDJPY.r -42
GBPUSD.r -25
EURUSD.r 11
XAUUSD.r -56
AUDUSD.r -10
TSLA.xnas -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BCHUSD 8.5K
USDJPY.r -5.7K
GBPUSD.r -2.2K
EURUSD.r 1.2K
XAUUSD.r -5.5K
AUDUSD.r -887
TSLA.xnas 13
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.26 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +9.57 USD
Perte consécutive maximale: -14.90 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

This Strategy Trades on Major Currencies  and Crypto cash. The Strategies uses proprietary AI built internally. This is a Intraday  System and Trades with Strict Target and Stop Loss. We have evaluated this trading system for more than 6 Months and the results are good. Please make sure you have proper Risk Management. For this Particular System we would want you to have $300 as minimum to start the strategy and copy the Lot Size as is or in the proportion of $300. This is very important for the system to work. Also please note as this is a Intraday system we would appreciate if you chose broker with minimum spread. This is completely automated system and we review the performance every week to see if we can optimize this further.
2025.08.12 19:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 20:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 18:06
Share of trading days is too low
2025.06.03 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 17:06
Share of trading days is too low
2025.06.03 17:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 05:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 05:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CurrencyAI
50 USD par mois
-37%
0
0
USD
204
USD
17
88%
176
52%
74%
0.58
-0.68
USD
38%
1:500
