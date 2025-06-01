- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
132 (79.51%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (20.48%)
En iyi işlem:
12.92 USD
En kötü işlem:
-29.28 USD
Brüt kâr:
311.84 USD (25 147 pips)
Brüt zarar:
-143.38 USD (12 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (45.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.07 USD (22)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
85.35%
Maks. mevduat yükü:
18.42%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
82 (49.40%)
Satış işlemleri:
84 (50.60%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
2.36 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.28 USD (1)
Aylık büyüme:
15.45%
Yıllık tahmin:
187.45%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.28 USD (7.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.94% (29.28 USD)
Varlığa göre:
50.19% (167.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|38
|CHFJPY
|16
|EURUSD
|15
|GBPAUD
|14
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|8
|EURAUD
|6
|USDCHF
|5
|USDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|17
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|10
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|21
|EURAUD
|7
|USDCHF
|8
|USDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|NZDUSD
|9
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|9
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|-6
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|1
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|-1.1K
|CHFJPY
|1.2K
|EURUSD
|1.1K
|GBPAUD
|1.5K
|NZDCAD
|1.2K
|EURCHF
|919
|EURAUD
|1.7K
|USDCHF
|529
|USDCAD
|401
|GBPCHF
|552
|NZDUSD
|539
|AUDNZD
|413
|CADCHF
|469
|NZDJPY
|464
|GBPCAD
|319
|EURNZD
|244
|GBPUSD
|335
|GBPNZD
|310
|NZDCHF
|-254
|GBPJPY
|215
|AUDCAD
|265
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|368
|AUDUSD
|107
|EURGBP
|104
|AUDJPY
|118
|CADJPY
|106
|EURJPY
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.92 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 10136
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 255
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 6570
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|0.92 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|0.98 × 237
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
itexsys-Platform
|1.04 × 23
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
Broker: ICMarkets
Account Type: Standard
Leverage: 1:500
Currency: USD
Swap: Yes
İnceleme yok