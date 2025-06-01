SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cumulapips MT5
Theresia Yovitha Herwanda

Cumulapips MT5

Theresia Yovitha Herwanda
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
166
Kârla kapanan işlemler:
132 (79.51%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (20.48%)
En iyi işlem:
12.92 USD
En kötü işlem:
-29.28 USD
Brüt kâr:
311.84 USD (25 147 pips)
Brüt zarar:
-143.38 USD (12 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (45.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.07 USD (22)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
85.35%
Maks. mevduat yükü:
18.42%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.75
Alış işlemleri:
82 (49.40%)
Satış işlemleri:
84 (50.60%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
1.01 USD
Ortalama kâr:
2.36 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.28 USD (1)
Aylık büyüme:
15.45%
Yıllık tahmin:
187.45%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.28 USD (7.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.94% (29.28 USD)
Varlığa göre:
50.19% (167.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 38
CHFJPY 16
EURUSD 15
GBPAUD 14
NZDCAD 12
EURCHF 8
EURAUD 6
USDCHF 5
USDCAD 4
GBPCHF 4
NZDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
NZDJPY 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
GBPNZD 3
NZDCHF 3
GBPJPY 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 17
CHFJPY 10
EURUSD 7
GBPAUD 10
NZDCAD 9
EURCHF 21
EURAUD 7
USDCHF 8
USDCAD 10
GBPCHF 8
NZDUSD 9
AUDNZD 4
CADCHF 9
NZDJPY 4
GBPCAD 6
EURNZD 3
GBPUSD 3
GBPNZD 3
NZDCHF -6
GBPJPY 4
AUDCAD 4
AUDCHF 1
USDJPY 4
AUDUSD 2
EURGBP 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD -1.1K
CHFJPY 1.2K
EURUSD 1.1K
GBPAUD 1.5K
NZDCAD 1.2K
EURCHF 919
EURAUD 1.7K
USDCHF 529
USDCAD 401
GBPCHF 552
NZDUSD 539
AUDNZD 413
CADCHF 469
NZDJPY 464
GBPCAD 319
EURNZD 244
GBPUSD 335
GBPNZD 310
NZDCHF -254
GBPJPY 215
AUDCAD 265
AUDCHF 5
USDJPY 368
AUDUSD 107
EURGBP 104
AUDJPY 118
CADJPY 106
EURJPY 99
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.92 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +45.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10136
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6570
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 237
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
itexsys-Platform
1.04 × 23
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol