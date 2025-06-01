SegnaliSezioni
Theresia Yovitha Herwanda

Cumulapips MT5

Theresia Yovitha Herwanda
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
132 (79.51%)
Loss Trade:
34 (20.48%)
Best Trade:
12.92 USD
Worst Trade:
-29.28 USD
Profitto lordo:
311.84 USD (25 147 pips)
Perdita lorda:
-143.38 USD (12 989 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (45.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.07 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
85.35%
Massimo carico di deposito:
18.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
82 (49.40%)
Short Trade:
84 (50.60%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.28 USD (1)
Crescita mensile:
15.45%
Previsione annuale:
187.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.28 USD (7.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (29.28 USD)
Per equità:
50.19% (167.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 38
CHFJPY 16
EURUSD 15
GBPAUD 14
NZDCAD 12
EURCHF 8
EURAUD 6
USDCHF 5
USDCAD 4
GBPCHF 4
NZDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
NZDJPY 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
GBPNZD 3
NZDCHF 3
GBPJPY 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
EURJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 17
CHFJPY 10
EURUSD 7
GBPAUD 10
NZDCAD 9
EURCHF 21
EURAUD 7
USDCHF 8
USDCAD 10
GBPCHF 8
NZDUSD 9
AUDNZD 4
CADCHF 9
NZDJPY 4
GBPCAD 6
EURNZD 3
GBPUSD 3
GBPNZD 3
NZDCHF -6
GBPJPY 4
AUDCAD 4
AUDCHF 1
USDJPY 4
AUDUSD 2
EURGBP 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD -1.1K
CHFJPY 1.2K
EURUSD 1.1K
GBPAUD 1.5K
NZDCAD 1.2K
EURCHF 919
EURAUD 1.7K
USDCHF 529
USDCAD 401
GBPCHF 552
NZDUSD 539
AUDNZD 413
CADCHF 469
NZDJPY 464
GBPCAD 319
EURNZD 244
GBPUSD 335
GBPNZD 310
NZDCHF -254
GBPJPY 215
AUDCAD 265
AUDCHF 5
USDJPY 368
AUDUSD 107
EURGBP 104
AUDJPY 118
CADJPY 106
EURJPY 99
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.92 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.07 USD
Massima perdita consecutiva: -15.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10136
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.87 × 6570
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 237
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
itexsys-Platform
1.04 × 23
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 più
Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes

2025.09.26 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
