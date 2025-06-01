- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
166
Profit Trade:
132 (79.51%)
Loss Trade:
34 (20.48%)
Best Trade:
12.92 USD
Worst Trade:
-29.28 USD
Profitto lordo:
311.84 USD (25 147 pips)
Perdita lorda:
-143.38 USD (12 989 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (45.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.07 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
85.35%
Massimo carico di deposito:
18.42%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
82 (49.40%)
Short Trade:
84 (50.60%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
1.01 USD
Profitto medio:
2.36 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.28 USD (1)
Crescita mensile:
15.45%
Previsione annuale:
187.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.28 USD (7.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.94% (29.28 USD)
Per equità:
50.19% (167.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|38
|CHFJPY
|16
|EURUSD
|15
|GBPAUD
|14
|NZDCAD
|12
|EURCHF
|8
|EURAUD
|6
|USDCHF
|5
|USDCAD
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|EURJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|17
|CHFJPY
|10
|EURUSD
|7
|GBPAUD
|10
|NZDCAD
|9
|EURCHF
|21
|EURAUD
|7
|USDCHF
|8
|USDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|NZDUSD
|9
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|9
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|3
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|-6
|GBPJPY
|4
|AUDCAD
|4
|AUDCHF
|1
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|EURJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|-1.1K
|CHFJPY
|1.2K
|EURUSD
|1.1K
|GBPAUD
|1.5K
|NZDCAD
|1.2K
|EURCHF
|919
|EURAUD
|1.7K
|USDCHF
|529
|USDCAD
|401
|GBPCHF
|552
|NZDUSD
|539
|AUDNZD
|413
|CADCHF
|469
|NZDJPY
|464
|GBPCAD
|319
|EURNZD
|244
|GBPUSD
|335
|GBPNZD
|310
|NZDCHF
|-254
|GBPJPY
|215
|AUDCAD
|265
|AUDCHF
|5
|USDJPY
|368
|AUDUSD
|107
|EURGBP
|104
|AUDJPY
|118
|CADJPY
|106
|EURJPY
|99
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.92 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.07 USD
Massima perdita consecutiva: -15.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.35 × 20
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.80 × 10136
|
FusionMarkets-Live
|0.84 × 255
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.87 × 6570
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|0.92 × 49
|
ICMarketsSC-MT5
|0.98 × 237
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
itexsys-Platform
|1.04 × 23
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
GOMarketsIntl-Live
|1.50 × 4
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
48 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Broker: ICMarkets
Account Type: Standard
Leverage: 1:500
Currency: USD
Swap: Yes
Non ci sono recensioni