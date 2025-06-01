SignauxSections
Theresia Yovitha Herwanda

Cumulapips MT5

Theresia Yovitha Herwanda
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 68%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
132 (79.51%)
Perte trades:
34 (20.48%)
Meilleure transaction:
12.92 USD
Pire transaction:
-29.28 USD
Bénéfice brut:
311.84 USD (25 147 pips)
Perte brute:
-143.38 USD (12 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (45.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.07 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
84.34%
Charge de dépôt maximale:
17.44%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.75
Longs trades:
82 (49.40%)
Courts trades:
84 (50.60%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
1.01 USD
Bénéfice moyen:
2.36 USD
Perte moyenne:
-4.22 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-15.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.28 USD (1)
Croissance mensuelle:
15.45%
Prévision annuelle:
187.45%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
29.28 USD (7.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.94% (29.28 USD)
Par fonds propres:
47.40% (158.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 38
CHFJPY 16
EURUSD 15
GBPAUD 14
NZDCAD 12
EURCHF 8
EURAUD 6
USDCHF 5
USDCAD 4
GBPCHF 4
NZDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
NZDJPY 4
GBPCAD 3
EURNZD 3
GBPUSD 3
GBPNZD 3
NZDCHF 3
GBPJPY 2
AUDCAD 2
AUDCHF 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
EURJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 17
CHFJPY 10
EURUSD 7
GBPAUD 10
NZDCAD 9
EURCHF 21
EURAUD 7
USDCHF 8
USDCAD 10
GBPCHF 8
NZDUSD 9
AUDNZD 4
CADCHF 9
NZDJPY 4
GBPCAD 6
EURNZD 3
GBPUSD 3
GBPNZD 3
NZDCHF -6
GBPJPY 4
AUDCAD 4
AUDCHF 1
USDJPY 4
AUDUSD 2
EURGBP 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
EURJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD -1.1K
CHFJPY 1.2K
EURUSD 1.1K
GBPAUD 1.5K
NZDCAD 1.2K
EURCHF 919
EURAUD 1.7K
USDCHF 529
USDCAD 401
GBPCHF 552
NZDUSD 539
AUDNZD 413
CADCHF 469
NZDJPY 464
GBPCAD 319
EURNZD 244
GBPUSD 335
GBPNZD 310
NZDCHF -254
GBPJPY 215
AUDCAD 265
AUDCHF 5
USDJPY 368
AUDUSD 107
EURGBP 104
AUDJPY 118
CADJPY 106
EURJPY 99
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.92 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +45.07 USD
Perte consécutive maximale: -15.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
Exness-MT5Real10
0.35 × 20
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
0.80 × 10136
FusionMarkets-Live
0.84 × 255
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 6563
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICTrading-MT5-4
0.92 × 49
ICMarketsSC-MT5
0.98 × 237
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
itexsys-Platform
1.04 × 23
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
GOMarketsIntl-Live
1.50 × 4
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
48 plus...
Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes

Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 10:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 08:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 19:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 18:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 18:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
