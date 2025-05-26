SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Mean Machine APM Sl only
William Brandon Autry

Mean Machine APM Sl only

William Brandon Autry
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
Coinexx-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
38 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (25.49%)
En iyi işlem:
17.68 USD
En kötü işlem:
-7.54 USD
Brüt kâr:
79.86 USD (3 589 pips)
Brüt zarar:
-31.39 USD (1 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
26.14%
Maks. mevduat yükü:
4.21%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-2.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.74 USD (3)
Aylık büyüme:
3.05%
Yıllık tahmin:
36.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
15.76 USD (2.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.86% (15.82 USD)
Varlığa göre:
7.53% (40.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 11
AUDUSD 11
USDCAD 10
NZDUSD 7
AUDCAD 6
NZDCAD 5
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 8
AUDUSD 8
USDCAD 10
NZDUSD 9
AUDCAD 6
NZDCAD 6
EURGBP 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 710
AUDUSD -103
USDCAD 395
NZDUSD 420
AUDCAD 337
NZDCAD 269
EURGBP 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.68 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Syna EA only 
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 13.04% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 10:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.07 08:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 07:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 07:06
Share of trading days is too low
2025.05.28 07:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.26 23:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 23:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mean Machine APM Sl only
Ayda 999 USD
10%
0
0
USD
551
USD
17
100%
51
74%
26%
2.54
0.95
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.