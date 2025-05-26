- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
38 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (25.49%)
En iyi işlem:
17.68 USD
En kötü işlem:
-7.54 USD
Brüt kâr:
79.86 USD (3 589 pips)
Brüt zarar:
-31.39 USD (1 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
26.14%
Maks. mevduat yükü:
4.21%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
3.08
Alış işlemleri:
30 (58.82%)
Satış işlemleri:
21 (41.18%)
Kâr faktörü:
2.54
Beklenen getiri:
0.95 USD
Ortalama kâr:
2.10 USD
Ortalama zarar:
-2.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.74 USD (3)
Aylık büyüme:
3.05%
Yıllık tahmin:
36.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
15.76 USD (2.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.86% (15.82 USD)
Varlığa göre:
7.53% (40.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|710
|AUDUSD
|-103
|USDCAD
|395
|NZDUSD
|420
|AUDCAD
|337
|NZDCAD
|269
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.68 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Syna EA only
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
10%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
17
100%
51
74%
26%
2.54
0.95
USD
USD
8%
1:500