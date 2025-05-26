리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Coinexx-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OxSecurities-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 5 FPMarkets-Live 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 Coinexx-Live 0.57 × 295 Hankotrade-Live 0.65 × 17 LiteFinance-MT5 0.92 × 24 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 4 FusionMarkets-Live 1.08 × 12 BlackBullMarkets-Live 1.24 × 42 Darwinex-Live 1.42 × 333 RoboForex-ECN 1.66 × 92 ICMarkets-MT5 1.92 × 12 ICMarketsSC-MT5 4.06 × 79 EightcapGlobal-Live 4.60 × 5 Alpari-MT5 5.21 × 24 OctaFX-Real 5.29 × 75 Ava-Real 1-MT5 7.06 × 52 FBS-Real 10.38 × 55