Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
47 (73.43%)
Transacciones Irrentables:
17 (26.56%)
Mejor transacción:
17.68 USD
Peor transacción:
-7.54 USD
Beneficio Bruto:
100.24 USD (4 908 pips)
Pérdidas Brutas:
-40.09 USD (2 172 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
13.48%
Carga máxima del depósito:
4.21%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
3.82
Transacciones Largas:
41 (64.06%)
Transacciones Cortas:
23 (35.94%)
Factor de Beneficio:
2.50
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-2.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.74 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
8.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
15.76 USD (2.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.86% (15.82 USD)
De fondos:
7.53% (40.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|665
|AUDCAD
|932
|AUDUSD
|-103
|USDCAD
|395
|NZDUSD
|420
|NZDCAD
|379
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +17.68 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.74 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
