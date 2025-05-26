SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Mean Machine APM Sl only
William Brandon Autry

Mean Machine APM Sl only

William Brandon Autry
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
12%
Coinexx-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
64
Transacciones Rentables:
47 (73.43%)
Transacciones Irrentables:
17 (26.56%)
Mejor transacción:
17.68 USD
Peor transacción:
-7.54 USD
Beneficio Bruto:
100.24 USD (4 908 pips)
Pérdidas Brutas:
-40.09 USD (2 172 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.29 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
13.48%
Carga máxima del depósito:
4.21%
Último trade:
36 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
3.82
Transacciones Largas:
41 (64.06%)
Transacciones Cortas:
23 (35.94%)
Factor de Beneficio:
2.50
Beneficio Esperado:
0.94 USD
Beneficio medio:
2.13 USD
Pérdidas medias:
-2.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.74 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
8.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.01 USD
Máxima:
15.76 USD (2.85%)
Reducción relativa:
De balance:
2.86% (15.82 USD)
De fondos:
7.53% (40.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 16
AUDCAD 12
AUDUSD 11
USDCAD 10
NZDUSD 7
NZDCAD 7
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 10
AUDCAD 14
AUDUSD 8
USDCAD 10
NZDUSD 9
NZDCAD 7
EURGBP 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD 665
AUDCAD 932
AUDUSD -103
USDCAD 395
NZDUSD 420
NZDCAD 379
EURGBP 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.68 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.74 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Coinexx-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Syna EA only 
No hay comentarios
2025.12.20 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 00:51
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 14.71% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
No swaps are charged
2025.10.06 09:38
No swaps are charged
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mean Machine APM Sl only
999 USD al mes
12%
0
0
USD
563
USD
26
100%
64
73%
13%
2.50
0.94
USD
8%
1:500
Copiar

