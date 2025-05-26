- Crescita
Trade:
51
Profit Trade:
38 (74.50%)
Loss Trade:
13 (25.49%)
Best Trade:
17.68 USD
Worst Trade:
-7.54 USD
Profitto lordo:
79.86 USD (3 589 pips)
Perdita lorda:
-31.39 USD (1 513 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.29 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
27.60%
Massimo carico di deposito:
4.21%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.08
Long Trade:
30 (58.82%)
Short Trade:
21 (41.18%)
Fattore di profitto:
2.54
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
2.10 USD
Perdita media:
-2.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.74 USD (3)
Crescita mensile:
3.05%
Previsione annuale:
36.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
15.76 USD (2.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.86% (15.82 USD)
Per equità:
7.53% (40.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|11
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|8
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|6
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|710
|AUDUSD
|-103
|USDCAD
|395
|NZDUSD
|420
|AUDCAD
|337
|NZDCAD
|269
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +17.68 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.11 USD
Massima perdita consecutiva: -15.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Syna EA only
Non ci sono recensioni
