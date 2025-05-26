СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mean Machine APM Sl only
William Brandon Autry

Mean Machine APM Sl only

William Brandon Autry
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
12%
Coinexx-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
47 (73.43%)
Убыточных трейдов:
17 (26.56%)
Лучший трейд:
17.68 USD
Худший трейд:
-7.54 USD
Общая прибыль:
100.24 USD (4 908 pips)
Общий убыток:
-40.09 USD (2 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
13.48%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.82
Длинных трейдов:
41 (64.06%)
Коротких трейдов:
23 (35.94%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-2.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.74 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
8.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
15.76 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.86% (15.82 USD)
По эквити:
7.53% (40.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 16
AUDCAD 12
AUDUSD 11
USDCAD 10
NZDUSD 7
NZDCAD 7
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 10
AUDCAD 14
AUDUSD 8
USDCAD 10
NZDUSD 9
NZDCAD 7
EURGBP 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 665
AUDCAD 932
AUDUSD -103
USDCAD 395
NZDUSD 420
NZDCAD 379
EURGBP 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.68 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.11 USD
Макс. убыток в серии: -15.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Syna EA only 
Нет отзывов
2025.12.20 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 00:51
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 14.71% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
No swaps are charged
2025.10.06 09:38
No swaps are charged
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mean Machine APM Sl only
999 USD в месяц
12%
0
0
USD
563
USD
26
100%
64
73%
13%
2.50
0.94
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.