Всего трейдов:
64
Прибыльных трейдов:
47 (73.43%)
Убыточных трейдов:
17 (26.56%)
Лучший трейд:
17.68 USD
Худший трейд:
-7.54 USD
Общая прибыль:
100.24 USD (4 908 pips)
Общий убыток:
-40.09 USD (2 172 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.29 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
13.48%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
39 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.82
Длинных трейдов:
41 (64.06%)
Коротких трейдов:
23 (35.94%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-2.36 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.74 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
8.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
15.76 USD (2.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.86% (15.82 USD)
По эквити:
7.53% (40.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|665
|AUDCAD
|932
|AUDUSD
|-103
|USDCAD
|395
|NZDUSD
|420
|NZDCAD
|379
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +17.68 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.11 USD
Макс. убыток в серии: -15.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Coinexx-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
