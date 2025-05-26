- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
64
盈利交易:
47 (73.43%)
亏损交易:
17 (26.56%)
最好交易:
17.68 USD
最差交易:
-7.54 USD
毛利:
100.24 USD (4 908 pips)
毛利亏损:
-40.09 USD (2 172 pips)
最大连续赢利:
9 (3.11 USD)
最大连续盈利:
24.29 USD (2)
夏普比率:
0.30
交易活动:
13.48%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
35 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
14 小时
采收率:
3.82
长期交易:
41 (64.06%)
短期交易:
23 (35.94%)
利润因子:
2.50
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
2.13 USD
平均损失:
-2.36 USD
最大连续失误:
3 (-15.74 USD)
最大连续亏损:
-15.74 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
8.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.01 USD
最大值:
15.76 USD (2.85%)
相对跌幅:
结余:
2.86% (15.82 USD)
净值:
7.53% (40.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|665
|AUDCAD
|932
|AUDUSD
|-103
|USDCAD
|395
|NZDUSD
|420
|NZDCAD
|379
|EURGBP
|48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.68 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.11 USD
最大连续亏损: -15.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Coinexx-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.57 × 295
|
Hankotrade-Live
|0.65 × 17
|
LiteFinance-MT5
|0.92 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.08 × 12
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 42
|
Darwinex-Live
|1.42 × 333
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 92
|
ICMarkets-MT5
|1.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|4.06 × 79
|
EightcapGlobal-Live
|4.60 × 5
|
Alpari-MT5
|5.21 × 24
|
OctaFX-Real
|5.29 × 75
|
Ava-Real 1-MT5
|7.06 × 52
|
FBS-Real
|10.38 × 55
Syna EA only
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
12%
0
0
USD
USD
563
USD
USD
26
100%
64
73%
13%
2.50
0.94
USD
USD
8%
1:500