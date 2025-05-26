- Wachstum
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
47 (73.43%)
Verlusttrades:
17 (26.56%)
Bester Trade:
17.68 USD
Schlechtester Trade:
-7.54 USD
Bruttoprofit:
100.24 USD (4 908 pips)
Bruttoverlust:
-40.09 USD (2 172 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (3.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.29 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
13.48%
Max deposit load:
4.21%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.82
Long-Positionen:
41 (64.06%)
Short-Positionen:
23 (35.94%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.74 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
8.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
15.76 USD (2.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.86% (15.82 USD)
Kapital:
7.53% (40.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|16
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|11
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|10
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|8
|USDCAD
|10
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|7
|EURGBP
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|665
|AUDCAD
|932
|AUDUSD
|-103
|USDCAD
|395
|NZDUSD
|420
|NZDCAD
|379
|EURGBP
|48
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.68 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.74 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
