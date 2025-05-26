SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Mean Machine APM Sl only
William Brandon Autry

Mean Machine APM Sl only

William Brandon Autry
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
12%
Coinexx-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
47 (73.43%)
Verlusttrades:
17 (26.56%)
Bester Trade:
17.68 USD
Schlechtester Trade:
-7.54 USD
Bruttoprofit:
100.24 USD (4 908 pips)
Bruttoverlust:
-40.09 USD (2 172 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (3.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.29 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
13.48%
Max deposit load:
4.21%
Letzter Trade:
39 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.82
Long-Positionen:
41 (64.06%)
Short-Positionen:
23 (35.94%)
Profit-Faktor:
2.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.94 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.74 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.74 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
8.78%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.01 USD
Maximaler:
15.76 USD (2.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.86% (15.82 USD)
Kapital:
7.53% (40.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 16
AUDCAD 12
AUDUSD 11
USDCAD 10
NZDUSD 7
NZDCAD 7
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 10
AUDCAD 14
AUDUSD 8
USDCAD 10
NZDUSD 9
NZDCAD 7
EURGBP 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD 665
AUDCAD 932
AUDUSD -103
USDCAD 395
NZDUSD 420
NZDCAD 379
EURGBP 48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.68 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.74 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Coinexx-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OxSecurities-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.57 × 295
Hankotrade-Live
0.65 × 17
LiteFinance-MT5
0.92 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
FusionMarkets-Live
1.08 × 12
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 42
Darwinex-Live
1.42 × 333
RoboForex-ECN
1.66 × 92
ICMarkets-MT5
1.92 × 12
ICMarketsSC-MT5
4.06 × 79
EightcapGlobal-Live
4.60 × 5
Alpari-MT5
5.21 × 24
OctaFX-Real
5.29 × 75
Ava-Real 1-MT5
7.06 × 52
FBS-Real
10.38 × 55
Syna EA only 
Keine Bewertungen
2025.12.20 20:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 00:51
Trading operations on the account were performed for only 25 days. This comprises 14.71% of days out of the 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.06 09:38
No swaps are charged
2025.10.06 09:38
No swaps are charged
2025.10.06 09:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 10:08
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 04:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mean Machine APM Sl only
999 USD pro Monat
12%
0
0
USD
563
USD
26
100%
64
73%
13%
2.50
0.94
USD
8%
1:500
