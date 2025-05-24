SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ArtQuant Gold EA MT5
Miguel Angel Vico Alba

ArtQuant Gold EA MT5

Miguel Angel Vico Alba
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 67%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
167 (72.29%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (27.71%)
En iyi işlem:
20.55 EUR
En kötü işlem:
-14.44 EUR
Brüt kâr:
506.50 EUR (33 620 pips)
Brüt zarar:
-221.04 EUR (13 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (21.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.62 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
3.89%
Maks. mevduat yükü:
24.90%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.84
Alış işlemleri:
210 (90.91%)
Satış işlemleri:
21 (9.09%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.24 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-3.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
15.54%
Yıllık tahmin:
188.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.27 EUR
Maksimum:
36.40 EUR (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.51% (36.62 EUR)
Varlığa göre:
25.74% (131.83 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 326
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.55 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -36.27 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Market: https://www.mql5.com/en/market/product/139041
İnceleme yok
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 23:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 19:17
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 03:20
Share of trading days is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ArtQuant Gold EA MT5
Ayda 999 USD
67%
0
0
USD
551
EUR
18
100%
231
72%
4%
2.29
1.24
EUR
26%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.