İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
167 (72.29%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (27.71%)
En iyi işlem:
20.55 EUR
En kötü işlem:
-14.44 EUR
Brüt kâr:
506.50 EUR (33 620 pips)
Brüt zarar:
-221.04 EUR (13 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (21.58 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.62 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
3.89%
Maks. mevduat yükü:
24.90%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.84
Alış işlemleri:
210 (90.91%)
Satış işlemleri:
21 (9.09%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.24 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-3.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-36.27 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.27 EUR (5)
Aylık büyüme:
15.54%
Yıllık tahmin:
188.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.27 EUR
Maksimum:
36.40 EUR (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.51% (36.62 EUR)
Varlığa göre:
25.74% (131.83 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|326
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|20K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.55 EUR
En kötü işlem: -14 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.58 EUR
Maksimum ardışık zarar: -36.27 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
67%
0
0
USD
USD
551
EUR
EUR
18
100%
231
72%
4%
2.29
1.24
EUR
EUR
26%
1:500