Miguel Angel Vico Alba

ArtQuant Gold EA MT5

Miguel Angel Vico Alba
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 65%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
161 (71.87%)
Perte trades:
63 (28.13%)
Meilleure transaction:
20.55 EUR
Pire transaction:
-14.44 EUR
Bénéfice brut:
495.09 EUR (32 933 pips)
Perte brute:
-217.82 EUR (13 046 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (21.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
48.62 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
3.89%
Charge de dépôt maximale:
24.90%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
7.62
Longs trades:
203 (90.63%)
Courts trades:
21 (9.38%)
Facteur de profit:
2.27
Rendement attendu:
1.24 EUR
Bénéfice moyen:
3.08 EUR
Perte moyenne:
-3.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-36.27 EUR)
Perte consécutive maximale:
-36.27 EUR (5)
Croissance mensuelle:
12.91%
Prévision annuelle:
156.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.27 EUR
Maximal:
36.40 EUR (5.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.51% (36.62 EUR)
Par fonds propres:
25.74% (131.83 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 224
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 316
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.55 EUR
Pire transaction: -14 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +21.58 EUR
Perte consécutive maximale: -36.27 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5696
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Market: https://www.mql5.com/en/market/product/139041
Aucun avis
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 23:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 19:17
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 03:20
Share of trading days is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ArtQuant Gold EA MT5
999 USD par mois
65%
0
0
USD
543
EUR
18
100%
224
71%
4%
2.27
1.24
EUR
26%
1:500
Copier

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.