Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real2 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 Exness-MT5Real11 0.00 × 2 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 OctaFX-Real2 0.25 × 4 VantageInternational-Live 4 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.56 × 32 ExclusiveMarkets-Live 0.94 × 33 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.80 × 5696 GOMarketsMU-Live 1.85 × 111 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 2.60 × 98 Exness-MT5Real7 2.82 × 97 FusionMarkets-Live 2.93 × 351 ICMarketsSC-MT5 3.04 × 156 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.13 × 82 Pepperstone-MT5-Live01 3.44 × 742 59 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou