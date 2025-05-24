- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
167 (72.29%)
Loss Trade:
64 (27.71%)
Best Trade:
20.55 EUR
Worst Trade:
-14.44 EUR
Profitto lordo:
506.50 EUR (33 620 pips)
Perdita lorda:
-221.04 EUR (13 169 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (21.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.62 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
3.89%
Massimo carico di deposito:
24.90%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.84
Long Trade:
210 (90.91%)
Short Trade:
21 (9.09%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.24 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-3.45 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-36.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.27 EUR (5)
Crescita mensile:
15.54%
Previsione annuale:
188.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.27 EUR
Massimale:
36.40 EUR (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (36.62 EUR)
Per equità:
25.74% (131.83 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|326
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.55 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.27 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Non ci sono recensioni
