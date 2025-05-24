SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ArtQuant Gold EA MT5
Miguel Angel Vico Alba

ArtQuant Gold EA MT5

Miguel Angel Vico Alba
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 67%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
167 (72.29%)
Loss Trade:
64 (27.71%)
Best Trade:
20.55 EUR
Worst Trade:
-14.44 EUR
Profitto lordo:
506.50 EUR (33 620 pips)
Perdita lorda:
-221.04 EUR (13 169 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (21.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
48.62 EUR (5)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
3.89%
Massimo carico di deposito:
24.90%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
7.84
Long Trade:
210 (90.91%)
Short Trade:
21 (9.09%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
1.24 EUR
Profitto medio:
3.03 EUR
Perdita media:
-3.45 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-36.27 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-36.27 EUR (5)
Crescita mensile:
15.54%
Previsione annuale:
188.52%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.27 EUR
Massimale:
36.40 EUR (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.51% (36.62 EUR)
Per equità:
25.74% (131.83 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 326
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.55 EUR
Worst Trade: -14 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +21.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -36.27 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 più
Market: https://www.mql5.com/en/market/product/139041
Non ci sono recensioni
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 23:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 19:17
No swaps are charged
2025.09.12 19:17
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 23:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.10 05:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 05:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.02 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 20:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 01:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.27 03:20
Share of trading days is too low
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ArtQuant Gold EA MT5
999USD al mese
67%
0
0
USD
551
EUR
18
100%
231
72%
4%
2.29
1.24
EUR
26%
1:500
Copia

