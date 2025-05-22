- Büyüme
|XAUUSD
|458
|EURUSD
|21
|BTCUSD
|11
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|889
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|-48
|USDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-136K
|USDCHF
|17
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ben Daniel Betancourt (MFM · Mühendis · Yazılımcı · Kolombiya).
Bu, sermayeyi koruyup kazançları en üst düzeye çıkarmaya odaklanan manuel copytrading stratejimdir. Aylık ortalama getiri oranı %7'dir.
Daha fazla bilgi için web sitemi ziyaret edebilirsiniz: www.tradercapital.co
Yatırım yapan her kişiyi bireysel olarak tanımayı severim. İlgileniyorsanız, Telegram üzerinden bana doğrudan yazabilirsiniz: @daniel_betancourt_trader
Vantage broker'ını tercih ederseniz, doğrudan copytrading hesabıma bağlanabilirsiniz. Bu sayede yalnızca bir müşteri değil, hesabınızın büyümesi için birlikte çalışan profesyonel bir ortaklık kurmuş oluruz.
