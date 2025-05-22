SinyallerBölümler
Daniel Steven Betancourt Correa

Daniel Betancourt

Daniel Steven Betancourt Correa
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 77%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
388 (75.04%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (24.95%)
En iyi işlem:
127.67 EUR
En kötü işlem:
-181.23 EUR
Brüt kâr:
2 409.51 EUR (4 759 214 pips)
Brüt zarar:
-1 841.37 EUR (491 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.16 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
137.07 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.04%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.99
Alış işlemleri:
197 (38.10%)
Satış işlemleri:
320 (61.90%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.10 EUR
Ortalama kâr:
6.21 EUR
Ortalama zarar:
-14.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-42.63 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-183.97 EUR (2)
Aylık büyüme:
27.51%
Yıllık tahmin:
333.79%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
190.23 EUR (17.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.66% (190.23 EUR)
Varlığa göre:
26.75% (256.08 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 458
EURUSD 21
BTCUSD 11
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 889
EURUSD 29
BTCUSD -48
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 1.6K
BTCUSD -136K
USDCHF 17
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.67 EUR
En kötü işlem: -181 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7.16 EUR
Maksimum ardışık zarar: -42.63 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Ben Daniel Betancourt (MFM · Mühendis · Yazılımcı · Kolombiya).
Bu, sermayeyi koruyup kazançları en üst düzeye çıkarmaya odaklanan manuel copytrading stratejimdir. Aylık ortalama getiri oranı %7'dir.

Daha fazla bilgi için web sitemi ziyaret edebilirsiniz: www.tradercapital.co

Yatırım yapan her kişiyi bireysel olarak tanımayı severim. İlgileniyorsanız, Telegram üzerinden bana doğrudan yazabilirsiniz: @daniel_betancourt_trader

Vantage broker'ını tercih ederseniz, doğrudan copytrading hesabıma bağlanabilirsiniz. Bu sayede yalnızca bir müşteri değil, hesabınızın büyümesi için birlikte çalışan profesyonel bir ortaklık kurmuş oluruz.


MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.