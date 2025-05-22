- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|456
|EURUSD
|21
|BTCUSD
|11
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|895
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|-48
|USDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-136K
|USDCHF
|17
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Je suis Daniel Betancourt (MFM · Ingénieur · Programmeur · Colombie).
Voici ma stratégie de copytrading manuel, axée sur la protection du capital et l’optimisation des gains, avec un rendement moyen de 7 % par mois.
En savoir plus sur mon site web : www.tradercapital.co
J’aime connaître personnellement chaque investisseur. Si tu es intéressé(e), contacte-moi directement sur Telegram : @daniel_betancourt_trader
Si tu choisis de trader avec le courtier Vantage, tu peux te connecter directement à mon compte de copytrading. Nous établirons ainsi une relation professionnelle et de confiance pour faire croître ton compte ensemble.
