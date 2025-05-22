SignauxSections
Daniel Steven Betancourt Correa

Daniel Betancourt

Daniel Steven Betancourt Correa
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 78%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
515
Bénéfice trades:
388 (75.33%)
Perte trades:
127 (24.66%)
Meilleure transaction:
127.67 EUR
Pire transaction:
-181.23 EUR
Bénéfice brut:
2 409.51 EUR (4 759 119 pips)
Perte brute:
-1 836.29 EUR (491 487 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (7.16 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
137.07 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
77.04%
Charge de dépôt maximale:
3.35%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
3.01
Longs trades:
195 (37.86%)
Courts trades:
320 (62.14%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.11 EUR
Bénéfice moyen:
6.21 EUR
Perte moyenne:
-14.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-42.63 EUR)
Perte consécutive maximale:
-183.97 EUR (2)
Croissance mensuelle:
27.91%
Prévision annuelle:
338.60%
Algo trading:
1%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
190.23 EUR (17.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.66% (190.23 EUR)
Par fonds propres:
26.75% (256.08 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 456
EURUSD 21
BTCUSD 11
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 895
EURUSD 29
BTCUSD -48
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 1.6K
BTCUSD -136K
USDCHF 17
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +127.67 EUR
Pire transaction: -181 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +7.16 EUR
Perte consécutive maximale: -42.63 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Je suis Daniel Betancourt (MFM · Ingénieur · Programmeur · Colombie).
Voici ma stratégie de copytrading manuel, axée sur la protection du capital et l’optimisation des gains, avec un rendement moyen de 7 % par mois.

En savoir plus sur mon site web : www.tradercapital.co

J’aime connaître personnellement chaque investisseur. Si tu es intéressé(e), contacte-moi directement sur Telegram : @daniel_betancourt_trader

Si tu choisis de trader avec le courtier Vantage, tu peux te connecter directement à mon compte de copytrading. Nous établirons ainsi une relation professionnelle et de confiance pour faire croître ton compte ensemble.


2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 23:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Daniel Betancourt
30 USD par mois
78%
0
0
USD
1.1K
EUR
18
1%
515
75%
77%
1.31
1.11
EUR
27%
1:500
