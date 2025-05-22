- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|458
|EURUSD
|21
|BTCUSD
|11
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|889
|EURUSD
|29
|BTCUSD
|-48
|USDCHF
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|EURUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-136K
|USDCHF
|17
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
Sono Daniel Betancourt (MFM · Ingegnere · Programmatore · Colombia).
Questa è la mia strategia di copytrading manuale, focalizzata su protezione del capitale e ottimizzazione dei profitti, con un rendimento medio del 7% al mese.
Scopri di più sul mio sito web: www.tradercapital.co
Mi piace conoscere personalmente ogni investitore. Se sei interessato, scrivimi direttamente su Telegram: @daniel_betancourt_trader
Se scegli di operare con il broker Vantage, potrai connetterti direttamente al mio conto di copytrading. Più che un semplice cliente, costruiremo una relazione professionale e diretta per far crescere il tuo conto insieme.
