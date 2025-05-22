SegnaliSezioni
Daniel Steven Betancourt Correa

Daniel Betancourt

Daniel Steven Betancourt Correa
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 77%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
517
Profit Trade:
388 (75.04%)
Loss Trade:
129 (24.95%)
Best Trade:
127.67 EUR
Worst Trade:
-181.23 EUR
Profitto lordo:
2 409.51 EUR (4 759 214 pips)
Perdita lorda:
-1 841.37 EUR (491 487 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (7.16 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
137.07 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
77.04%
Massimo carico di deposito:
3.35%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
197 (38.10%)
Short Trade:
320 (61.90%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
1.10 EUR
Profitto medio:
6.21 EUR
Perdita media:
-14.27 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-42.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-183.97 EUR (2)
Crescita mensile:
27.51%
Previsione annuale:
333.79%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
190.23 EUR (17.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.66% (190.23 EUR)
Per equità:
26.75% (256.08 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 458
EURUSD 21
BTCUSD 11
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 889
EURUSD 29
BTCUSD -48
USDCHF 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 34K
EURUSD 1.6K
BTCUSD -136K
USDCHF 17
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.67 EUR
Worst Trade: -181 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.16 EUR
Massima perdita consecutiva: -42.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Sono Daniel Betancourt (MFM · Ingegnere · Programmatore · Colombia).
Questa è la mia strategia di copytrading manuale, focalizzata su protezione del capitale e ottimizzazione dei profitti, con un rendimento medio del 7% al mese.

Scopri di più sul mio sito web: www.tradercapital.co

Mi piace conoscere personalmente ogni investitore. Se sei interessato, scrivimi direttamente su Telegram: @daniel_betancourt_trader

Se scegli di operare con il broker Vantage, potrai connetterti direttamente al mio conto di copytrading. Più che un semplice cliente, costruiremo una relazione professionale e diretta per far crescere il tuo conto insieme.


Non ci sono recensioni
2025.09.22 13:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 13:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 23:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 14:14
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.24% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 01:11
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.57% of days out of 112 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 01:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 18:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 17:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 10:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
