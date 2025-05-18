Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-Server 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 10 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.25 × 4 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 87 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 ICMarketsSC-MT5-4 0.66 × 2252 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 Hankotrade-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.00 × 3174 Exness-MT5Real5 1.03 × 35 FusionMarkets-Live 1.05 × 109 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 itexsys-Platform 1.17 × 6 Exness-MT5Real2 1.43 × 7 RoboForex-ECN 1.45 × 107 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ForexClubBY-MT5 Real Server 1.50 × 107 VantageInternational-Live 4 1.57 × 109 Forex.com-Live 536 1.73 × 158 ForexClub-MT5 Real Server 2.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 2.00 × 1 28 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya