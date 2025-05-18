SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Swing experimental M15
Ihor Otkydach

Swing experimental M15

Ihor Otkydach
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
124 (93.23%)
Loss Trade:
9 (6.77%)
Best Trade:
19.87 USD
Worst Trade:
-52.59 USD
Profitto lordo:
433.57 USD (27 440 pips)
Perdita lorda:
-321.12 USD (17 378 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (89.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.72 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
68 (51.13%)
Short Trade:
65 (48.87%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-35.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-87.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.01 USD (2)
Crescita mensile:
-0.69%
Previsione annuale:
-8.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
87.17 USD (12.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (61.12 USD)
Per equità:
14.30% (84.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 34
AUDSGD 24
EURCAD 22
AUDUSD 19
EURUSD 12
NZDUSD 10
EURAUD 8
AUDCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 38
AUDSGD -22
EURCAD 27
AUDUSD 52
EURUSD -36
NZDUSD 2
EURAUD 37
AUDCHF 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 3.4K
AUDSGD 132
EURCAD 1.5K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -4.2K
NZDUSD 1.1K
EURAUD 3.4K
AUDCHF 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.87 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.04 USD
Massima perdita consecutiva: -87.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 2252
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 3174
Exness-MT5Real5
1.03 × 35
FusionMarkets-Live
1.05 × 109
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.45 × 107
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.57 × 109
Forex.com-Live 536
1.73 × 158
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
28 più
Swing Experimental is a test portfolio where I test new parameters for the SWING MASTER EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller

Once these settings show good performance, I will publish the set files for general use.


Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
No swaps are charged
2025.09.26 01:27
No swaps are charged
2025.09.23 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 06:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 13:04
Share of trading days is too low
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 08:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 08:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 08:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.18 08:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.18 08:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

