- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
133
Profit Trade:
124 (93.23%)
Loss Trade:
9 (6.77%)
Best Trade:
19.87 USD
Worst Trade:
-52.59 USD
Profitto lordo:
433.57 USD (27 440 pips)
Perdita lorda:
-321.12 USD (17 378 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (89.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
97.72 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
98.67%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
68 (51.13%)
Short Trade:
65 (48.87%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
3.50 USD
Perdita media:
-35.68 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-87.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-87.01 USD (2)
Crescita mensile:
-0.69%
Previsione annuale:
-8.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
87.17 USD (12.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.70% (61.12 USD)
Per equità:
14.30% (84.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|34
|AUDSGD
|24
|EURCAD
|22
|AUDUSD
|19
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|8
|AUDCHF
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|38
|AUDSGD
|-22
|EURCAD
|27
|AUDUSD
|52
|EURUSD
|-36
|NZDUSD
|2
|EURAUD
|37
|AUDCHF
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.4K
|AUDSGD
|132
|EURCAD
|1.5K
|AUDUSD
|3.6K
|EURUSD
|-4.2K
|NZDUSD
|1.1K
|EURAUD
|3.4K
|AUDCHF
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.87 USD
Worst Trade: -53 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +89.04 USD
Massima perdita consecutiva: -87.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 10
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.66 × 2252
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 3174
|
Exness-MT5Real5
|1.03 × 35
|
FusionMarkets-Live
|1.05 × 109
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
itexsys-Platform
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.45 × 107
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.50 × 107
|
VantageInternational-Live 4
|1.57 × 109
|
Forex.com-Live 536
|1.73 × 158
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.00 × 1
Swing Experimental is a test portfolio where I test new parameters for the SWING MASTER EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller
Once these settings show good performance, I will publish the set files for general use.
Non ci sono recensioni
